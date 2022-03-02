Огненное обращение добровольца: известный белорусский спортсмен едет воевать на стороне Украины

Белорусский гребец Павел Шурмей, выступавший на двух Олимпийских играх, отправляется воевать за Украину. Говорит, таких в Беларуси много

Павел Шурмей будет воевать на стороне Украины / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Участник двух Олимпиад 2004 и 2008 годов подчеркивает, что "братский" русский народ не понимает ни украинского, ни белорусского языков.

"Я Павел Шурмей. Известный в мире гребли человек. Сейчас я на пути в братскую Украину, чтобы помочь братскому украинскому народу в борьбе с этой фашистско-российской агрессией. И нас таких, белорусов, много!" – сказал Шурмей на белорусском языке.

Я затем продолжил на русском. "А теперь по-русски. Потому что так называемый "братский" народ, русский, как правило, не понимает ни белорусской, ни украинской речи. Нас, белорусов, которые будут воевать на стороне Украины против вас, очень много. И эта война прийдет на ваших плечах к вам в Россию. А если Лукашенко решит Беларусь втянуть в эту войну официально, то точно так же придет в Беларусь. Слава Украине и Живе Беларусь!"

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Звезды спорта не остаются в стороне от войны, которую Россия развязала на территории Украины. К примеру, сегодня Александр Усик обратился к трем пропутинским знаменитостям, показав видео из Ирпеня.

Также поделился своей ситуацией и экс-футболист Динамо и сборной Украины Артем Милевский, завершивший карьеру в прошлом году. Миля находится в одном из подземных паркингов, спасаясь от обстрела российских фашистов.