Моя душа належить Богові! Усик готовий вбивати росіян

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик розповів, що робитиме з російськими солдатами, які прийшли на нашу землю.

Раніше дружина Усика звернулася до земляків: "Кримчани – сикуни!"

"Якщо вони захочуть відібрати моє життя або життя моїх близьких, то мені доведеться зробити те саме з ними. Але я цього не хочу.

Я не бажаю стріляти, забирати чиєсь життя. Однак, якщо вони вбиватимуть мене, вибору у мене вже не залишиться.

Моя душа належить Богові, а моє тіло і честь моїй країні, моїй сім'ї. Я справді не знаю, коли повернуся на ринг. Моя країна і честь для мене важливіші за чемпіонський титул. Так що страху немає, ані краплі. Є просто здивування – як таке може відбуватися у 21-му столітті?" – цитує Усика CNN.