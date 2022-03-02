Мілевський ховається від бомб на паркінгу та у сльозах просить про мир в Україні (відео)

Екс-гравець Динамо шокований тим, що відбувається в Києві. Міля благає залишити його в живих і припинити бойові дії

/ Фото: Instagram

Зірки спорту не залишаються осторонь війни, яку Росія розв'язала на території України. Наприклад, сьогодні Олександр Усік звернувся до трьох пропутинських знаменитостей, показавши відео з Ірпеня.

Також поділився своєю ситуацією і екс-футболіст Динамо та збірної України Артем Мілевський, який завершив кар'єру в минулому році. Міля знаходиться в одному із підземних паркінгів, рятуючись від обстрілу російських фашистів.

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"Ми просто хочемо миру. Я грав у Росії, Україні, у Бресті у Білорусі. Просто світ! Будь ласка, залиште нас живими та припиніть це все. Це вже затягнулося настільки, що просто не знаєш, які слова підібрати. Сподіваюся, все вирішиться і люди домовляться між собою. Реально ми просто в бункері, сидимо на паркінгу, як не знаю хто".

При цьому Артем наприкінці пустив сльозу. Щоправда, жодного разу під час відео форвард так і не назвав ім'я президента РФ і не згадав про російську армію. Залишається сподіватися, що заклик "припинити все це" стосувався саме неї.

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Зазначимо, що минулого року Мілевський відмовився коментувати політичну ситуацію у Білорусі, пов'язану з неправомірним утриманням влади Олександром Лукашенком. Своє рішення Міля пояснив тим, що там живуть батьки.