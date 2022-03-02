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Офіційно: Ракицький розірвав контракт із Зенітом через "важку сімейну ситуацію"

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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2 березня, 17:07
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Український захисник чотири роки грав у країні-агресорі, проте масове вторгнення Росії на його Батьківщину він ігнорувати не зміг
Ярослав Ракицький
Ярослав Ракицький / Фото: Getty Images

Зеніт офіційно оголосив про розірвання контракту з українським захисником Ярославом Ракицьким. Про це стало відомо на Instagram-сторінці клубу із Санкт-Петербурга.

Повідомляється, що сьогодні Ярослав попросив клуб достроково припинити дію його контракту. Причиною називається "важка сімейна ситуація".

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Клуб, чиїм власником є пропутінська компанія "Газпром", подякував Ракицькому за професійне та пристрасне ставлення до гри. Крім того, Зеніт побажав благополуччя рідним та близьким футболіста.

Про те, чи має намір Газпром закликати Путіна вивести війська з України заради настання благополуччя українців, клуб вирішив промовчати. 32-річний захисник вирушив до Санкт-Петербурга у 2018 році, коли вже йшла агресія Росії проти України на Донбасі та в Криму.

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Читайте також: Команда Газпрому не засуджує Ракицького, який показав звірства російської армії

За цей час Ракицький всіляко уникав питань щодо ситуації в Україні і навіть втратив місце у національній команді. Втім, вторгнення армії РФ до нашої країни розв'язало язика Ярославу і він відкрито висловився про те, що Росія – агресор для України.

За ці чотири роки футболіст відіграв за Зеніт 108 матчів, відзначившись сімома голами. З командою із Санкт-Петербурга Ярослав виграв 6 трофеїв, тричі ставши чемпіоном місцевої ліги.

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