Ви – мої Герої! Андрій Шевченко подякував солдатам і розповів про свій фронт

Вчора перед стартом півфінального матчу Кубка Італії Мілан – Інтер (0:0, 20 квітня матч у відповідь) до глядачів з табло арени "Сан-Сіро" звернувся Андрій Шевченко. Він закликав підтримати Україну та зупинити війну.
Екстренер збірної України відповів на запитання в ефірі каналу "Україна 24".
- Правда, що у футбольному світі стовідсоткова підтримка України?
– Моє звернення було до італійського народу. Клуб Мілан, у якому я грав, із задоволенням пішов назустріч. Ми маємо про це говорити у всьому світі. Я спілкуюся з багатьма телеканалами. Ми всі чудово розуміємо, яка величезна гуманітарна проблема зараз у нас в Україні. Чув, що люди не можуть виїхати. Я зараз на зв'язку з послами в Італії, Великій Британії, спілкуюся з Червоним Хрестом та фондами для перерахування грошей на закупівлю медикаментів та розміщення людей. Робитимемо марафони зі збору коштів. Ми повинні зробити все, щоб залучити фонди та забезпечити необхідним нашу країну.
Далі по темі
- Що у футбольному світі говорять про майбутнє російської збірної?
- Санкції було введено. Це питання закрите. Росія не братиме участі в жодному турнірі, ні в футбольному, ні взагалі у спорті. Весь світ сьогодні від них відвернувся. Як можна підтримувати країну, яка веде відкриту війну?
- Ваші рідні у Києві, тримаєте зв'язок?
- Мої родичі, мама, сестра у Києві, і нікуди не поїдуть. Вони будуть там, за можливості допомагають, роблять все, що можна. Вони організовуються, йдуть в укриття, намагаються передавати їжу. Усі сьогодні переживають. Хочу подякувати всім солдатам, усім людям, які сьогодні захищають мою країну – ви мої Герої!