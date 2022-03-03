Вместо фамилий – украинские города! Мощная поддержка от футболистов Румынии

Румынский футбол против войны / Фото: Коллаж: Сегодня
Румынский футбольный клуб Университатя Крайова поддержал Украину в войне против России.
На матч румынского первенства игроки Университати вышли в футболках, где вместо их фамилий были написаны названия украинских городов.
Теперь эти футболки будут проданы на благотворительном аукционе, а деньги пойдут в поддержку украинских беженцев.
Далее по теме
Читайте также:
- Огненное обращение добровольца: известный белорусский спортсмен едет воевать за Украину
- Милевский скрывается от бомб на паркинге и в слезах просит о мире в Украине
- Вы – мои Герои! Андрей Шевченко поблагодарил солдат и рассказал о своем фронте
- Позор! Агрессора Россию и ее вассала Беларусь допустили к Паралимпиаде
- Официально: Ракицкий разорвал контракт с Зенитом из-за "тяжелой семейной ситуации