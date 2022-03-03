Вместо фамилий – украинские города! Мощная поддержка от футболистов Румынии

Футболки клуба Университатя Крайова будут проданы на благотворительном аукционе, а деньги пойдут на нужды беженцев

Румынский футбол против войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Румынский футбольный клуб Университатя Крайова поддержал Украину в войне против России.

На матч румынского первенства игроки Университати вышли в футболках, где вместо их фамилий были написаны названия украинских городов.

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Теперь эти футболки будут проданы на благотворительном аукционе, а деньги пойдут в поддержку украинских беженцев.

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