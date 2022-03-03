Замість прізвищ – українські міста! Потужна підтримка від футболістів Румунії

Румунський футбол проти війни / Фото: Колаж: Сьогодні
Румунський футбольний клуб Університатя Крайова підтримав Україну у війні проти Росії.
На матч румунської першості гравці Університаті вийшли у футболках, де замість їхніх прізвищ були написані назви українських міст.
Тепер ці футболки буде продано на благодійному аукціоні, а гроші підуть на підтримку українських біженців.
Далі по темі
Читайте також:
- Вогняне звернення добровольця: відомий білоруський спортсмен їде воювати за Україну
- Мілевський ховається від бомб на паркінгу та у сльозах просить про мир в Україні
- Ви – мої Герої! Андрій Шевченко подякував солдатам і розповів про свій фронт
- Ганьба! Агресора Росію та її васала Білорусь допустили до Паралімпіади
- Офіційно: Ракицький розірвав контракт із Зенітом через "важку сімейну ситуацію"