Замість прізвищ – українські міста! Потужна підтримка від футболістів Румунії

Футболки клубу Університатя Крайова будуть продані на благодійному аукціоні, а гроші підуть на потреби біженців

Румунський футбол проти війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Румунський футбольний клуб Університатя Крайова підтримав Україну у війні проти Росії.

На матч румунської першості гравці Університаті вийшли у футболках, де замість їхніх прізвищ були написані назви українських міст.

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Тепер ці футболки буде продано на благодійному аукціоні, а гроші підуть на підтримку українських біженців.

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