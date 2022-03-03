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"Росіяни забрали все, що є". Українська рефері розповіла про мародерства окупантів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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3 березня, 12:44
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Російські загарбники взяли в заручники українських громадян, які перебувають у зоні бойових дій. Це на своєму досвіді відчула помічниця арбітра Марина Стрілецька
Марина Стрілецька пережила весь цинізм російських окупантів
Марина Стрілецька пережила весь цинізм російських окупантів / Фото: Mirror, Колаж: Сьогодні

Україна восьмий день протистоїть путінським ордам. Асистенка Катерини Монзуль Марина Стрілецька опинилася в епіцентрі бойових дій.

Марина не встигла залишити свій будинок біля Харкова і на власному досвіді побачила, що несе "російський мир".

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"Я та моя сім'я сидимо вдома, нікуди не виходимо. Іноді чуємо вибухи, а також звуки танків, що проїжджають неподалік нашого будинку. Я не можу вийти на вулицю, щоб навіть зробити зарядку. Це небезпечно.

Регулярно спілкуюся з Катериною Монзуль та Світланою Грушко. Вони знаходяться на заході країни, там безпечніше. Навколо нас перебувають загарбники, ми не змогли втекти. Нині у нашому селі відносно спокійно, але у сусідніх населених пунктах точаться бої, чути звуки вибухів.

В Охтирці (40 км від нас) скинули вакуумну бомбу. Тепер найбезпечніше залишатися вдома та молитися. Ми маємо підвал, де можна сховатися. Ми спимо на підлозі біля нього.

У Сумській області продовжуються обстріли
У Сумській області продовжуються обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни підходили до нашого будинку з автоматами. Вони голодні – спочатку просять їжу та воду, а потім забирають усе, що у вас є. Це сталося з нами. Росія намагається відключити українцям Інтернет та планує оголосити про капітуляцію Зеленського. Цьому ніхто не вірить. Ми боротимемося до кінця, бо віримо у нашу країну.

Окупанти почали штурмувати Херсон
Окупанти почали штурмувати Херсон / Фото: Колаж: Сьогодні

Різниця між українцями та росіянами полягає в тому, що вони – труси, їх залякали, вони стояли та просто дивилися, як інших людей тягнуть у в'язниці. В Україні ми – вільні люди, живемо у демократії. Якби поліція почала тягнути одну людину до в'язниці, повірте, ніхто б не стояв і не дивився в інший бік. Якби всі росіяни виступили проти цього та перестали боятися, то їхні люди не сиділи б у в'язницях", – сказала Стрілецька в інтерв'ю Mirror.

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Раніше дружина українського боксера Олександра Усика Катерина закликала кримчан не мовчати про війну в Україні.

"Ми не спимо вже тиждень. Вартуємо будинок, щоб його не знесли наші російські брати, які сильно про нас дбають і нам допомагають. Ще раз хочу подякувати Криму за те, що ви нас ні хріна не підтримуєте. Сподіваюся, що до завтра нас не знесуть нахрін, наша українська кров не буде на всіх ваших, бл*ть, руках... Таких сикунів у світі немає, як ви.", – цитує Катерину sport.ua .

Дружину Усика розізлили кримчани
Дружину Усика розізлили кримчани / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

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