"Росіяни забрали все, що є". Українська рефері розповіла про мародерства окупантів

Україна восьмий день протистоїть путінським ордам. Асистенка Катерини Монзуль Марина Стрілецька опинилася в епіцентрі бойових дій.

Марина не встигла залишити свій будинок біля Харкова і на власному досвіді побачила, що несе "російський мир".

"Я та моя сім'я сидимо вдома, нікуди не виходимо. Іноді чуємо вибухи, а також звуки танків, що проїжджають неподалік нашого будинку. Я не можу вийти на вулицю, щоб навіть зробити зарядку. Це небезпечно.

Регулярно спілкуюся з Катериною Монзуль та Світланою Грушко. Вони знаходяться на заході країни, там безпечніше. Навколо нас перебувають загарбники, ми не змогли втекти. Нині у нашому селі відносно спокійно, але у сусідніх населених пунктах точаться бої, чути звуки вибухів.

В Охтирці (40 км від нас) скинули вакуумну бомбу. Тепер найбезпечніше залишатися вдома та молитися. Ми маємо підвал, де можна сховатися. Ми спимо на підлозі біля нього.