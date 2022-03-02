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Зінченко закрив рота тим, хто вважає його вихованцем російського футболу

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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2 березня, 22:04
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Гравець збірної України опублікував емоційний пост про росіян та закликав їх вплинути на зупинку війни проти України
Зінченко у футболці збірної України
Зінченко у футболці збірної України / Фото: Getty Images

Росія вже сьомий день веде війну проти України. Армія сусідньої держави не соромиться бомбити наші міста, не шкодуючи навіть мирне населення.

Гравець збірної України Олександр Зінченко одразу ж відреагував на рішення Путіна, побажавши президенту РФ болісної смерті. Тепер же на своїй сторінці в Instagram українець вирішив достукатися до своїх колег із Росії, пояснивши реальну картину.

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Олександр Зінченко мчить до свого чергового чемпіонства
Олександр Зінченко мчить до свого чергового чемпіонства / Фото: Getty Images

"Продовжуємо інформаційну пропаганду правди. Є кілька важливих меседжів, які я хочу донести до публіки. Зокрема, це стосується громадян країни-агресора та колег по цеху".

У моїй футбольній кар'єрі був період, коли я грав у ФК "Уфа". Це були складні, але корисні 1,5 роки. Я завжди буду вдячний цьому клубу за все, що вони зробили для мене. Але хочу акцентувати на тому, що футболістом я став в Україні.

Саме на рідній землі я здобув свою футбольну освіту, пройшов навчання в академіях та виріс. Тож усім, хто закидає мені, що російський футбол мене виховав, я хочу ще раз сказати: я вихованець академії чудового УКРАЇНСЬКОГО міста Донецьк!

Росія має бути ізольована від світового спорту, вважає Олександр Зінченко
Росія має бути ізольована від світового спорту, вважає Олександр Зінченко / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Їдемо далі… Ваш козирний аргумент – "спорт поза політикою". Справді, спорт не повинен бути частиною виборної агітації, партійних перегонів, просуванням гасел чи майданчиком для піару. Але спорт, як і будь-яка сфера життя, не може стояти осторонь питань війни, агресії та смерті.

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Зі злом повинні боротися всі, незалежно від професії. Чому українські футболісти закликають до футбольних санкцій проти країни агресора? Невже ми хочемо позбавити вас можливості займатися улюбленою справою? Ні!

Ми використовуємо всі методи, щоб зупинити країну-агресора у її окупантських амбіціях. Зло повинне каратися на всіх майданчиках, доступних суспільству. Ми стукатимемо у ваші двері санкціями з ще більшою агресією, ніж ви, коли переступаєте зі зброєю кордон нашої держави. Зупинити окупацію – головна та єдина мета всіх наших дій.

Лідер збірної України Олександр Зінченко
Лідер збірної України Олександр Зінченко / Фото: Reuters

І останнє. У руках російських футболістів багатомільйонна аудиторія. Вас люблять люди, вони вас підтримують та прислухаються до ваших слів. Тому мовчати – це злочин. Я знаю, що у вашій країні карають за опозиційне мислення. Але коли опозиція стає більшістю, вона починає бути владою.

Тому всі люди, які не бажають смерті та ненависті у світі, повинні кричати голосно та чітко про це. Не можна боятися дрібних покарань, коли на коні стоїть людське життя. Слава Україні!"

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Зазначимо, що у футболіста Манчестер Сіті у Москві живе мама. Сам Зінченко народився у Радомишлі. Пізніше його батьки розлучилися і згодом мати вийшла заміж за футбольного тренера Віктора Карапету. З ним вона і переїхала до Москви, де живе зараз.

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