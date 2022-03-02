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Зинченко закрыл рот тем, кто считает его воспитанником российского футбола

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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2 марта, 22:04
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Игрок сборной Украины опубликовал эмоциональный пост о россиянах и призвал их повлиять на остановку войны против Украины
Зинченко в футболке сборной Украины
Зинченко в футболке сборной Украины / Фото: Getty Images

Россия уже седьмой день ведет войну против Украины. Армия соседнего государства не стесняется бомбить наши города, не жалея даже мирное население.

Игрок сборной Украины Александр Зинченко сразу же отреагировал на решение Путина, пожелав президенту РФ мучительной смерти. Теперь же на своей страничке в Instagram украинец решил достучаться до своих коллег из России, объяснив реальную картину.

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Александр Зинченко мчится к своему очередному чемпионству
Александр Зинченко мчится к своему очередному чемпионству / Фото: Getty Images

"Продолжаем информационную пропаганду правды. Есть несколько важных месседжей, которые я хочу донести до публики. В частности, это касается граждан страны-агрессора и "коллег по цеху".

В моей футбольной карьере был период, когда я играл в ФК "Уфа". Это были сложные, но полезные 1,5 года. Я всегда буду благодарен этому клубу за все, что они для меня сделали. Но я хочу акцентировать на том, что футболистом я стал в Украине.

Именно на родной земле я получил свое футбольное образование, прошел обучение в академиях и вырос. Поэтому всем, кто закидывает мне, что русский футбол меня воспитал, я хочу еще раз сказать: я воспитанник академии прекрасного УКРАИНСКОГО города Донецк!

Россия должна быть изолирована от мирового спорта, считает Александр Зинченко
Россия должна быть изолирована от мирового спорта, считает Александр Зинченко / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Едем дальше… Ваш козырный аргумент – "спорт вне политики". Действительно, спорт не должен быть частью выборной агитации, партийных перегонов, продвижением лозунгов или площадкой для пиара. Но спорт, как и любая сфера жизни, не может стоять в стороне вопросов войны, агрессии и смерти.

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Со злом должны бороться все, независимо от профессии. Почему украинские футболисты призывают к футбольным санкциям против страны агрессора? Неужели мы хотим лишить вас возможности заниматься любимым делом? Нет!

Мы используем все методы, чтобы остановить страну-агрессора в ее оккупантских амбициях. Зло должно наказываться на всех площадках, которые доступны обществу. Мы будем стучать в ваши двери санкциями с еще большей агрессией, нежели вы, когда переступаете с оружием границу нашего государства. Остановить оккупацию – главная и единственная цель всех наших действий.

Лидер сборной Украины Александр Зинченко
Лидер сборной Украины Александр Зинченко / Фото: Reuters

И последнее. В руках русских футболистов многомиллионная аудитория. Вас любят люди, они вас поддерживают и прислушиваются к вашим словам. Поэтому молчать – это преступление. Я знаю, что в вашей стране наказывают за оппозиционное мышление. Но когда оппозиция становится большинством, она начинает быть властью.

Поэтому все люди, которые не желают смерти и ненависти в мире, должны кричать громко и четко об этом. Нельзя бояться мелких наказаний, когда на кону стоит человеческая жизнь. Слава Украине!"

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Отметим, что у футболиста Манчестер Сити в Москве живет мама. Сам Зинченко родился в Радомышле. Позже его родители развелись и со временем его мать вышла замуж за футбольного тренера Виктора Карапету. С ним она и переехала в Москву, где живет на данный момент.

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