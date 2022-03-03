"Русские забрали все, что есть". Украинская рефери рассказала о мародерствах оккупантов

Российские захватчики взяли в заложники украинских граждан, находящихся в зоне боевых действий. Это на своем опыте прочувствовала помощник арбитра Марина Стрелецкая

Марина Стрелецкая испытала весь цинизм российских оккупантов / Фото: Mirror, Коллаж: Сегодня

Украина восьмой день противостоит путинским ордам. Ассистенка Екатерины Монзуль Марина Стрелецкая оказалась в эпицентре боевых действий.

Марина не успела покинуть свой дом около Харькова и на собственном опыте увидела, что несет "русский мир".

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"Я и моя семья сидим дома, никуда не выходим. Иногда слышим взрывы, а также звуки танков, проезжающих неподалеку от нашего дома. Я не могу выйти на улицу, чтобы даже сделать зарядку. Это опасно. Регулярно общаюсь с Екатериной Монзуль и Светланой Грушко. Они находятся на западе страны, там безопаснее. Вокруг нас находятся захватчики, мы не смогли убежать. Сейчас в нашем селе относительно спокойно, но в соседних населенных пунктах продолжаются бои, слышны звуки взрывов. В Ахтырке (40 км от нас) сбросили вакуумную бомбу. Теперь безопаснее всего оставаться дома и молиться. У нас есть подвал, где можно спрятаться. Мы спим на полу возле него.

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Русские подходили к нашему дому с автоматами. Они голодные – сначала просят еду и воду, а потом забирают все, что у вас есть. Это случилось и с нами. Россия пытается отключить украинцам Интернет и планирует объявить о капитуляции Зеленского. Этому никто не верит. Мы будем бороться до конца, потому что верим в нашу страну.

Оккупанты начали штурмовать Херсон / Фото: Коллаж: Сегодня

Разница между украинцами и россиянами состоит в том, что они – трусы, их запугали, они стояли и просто смотрели, как других людей тянут в тюрмы. В Украине мы – свободные люди, живем в демократии. Если бы полиция начала тянуть одного человека в тюрьму, поверьте, никто бы не стоял и не смотрел в другую сторону. Если бы все россияне выступили против этого и перестали бояться, то их люди не сидели бы в тюрьмах", – сказала Стрелецкая в интервью Mirror.

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Ранее жена украинского боксера Александра Усика Екатерина призвала крымчан не молчать о войне в Украине.

"Мы не спим уже неделю. Караулим дом, чтобы его не снесли к хренам собачьим наши русские братья, которые сильно о нас заботятся и нам помогают. Еще раз хочу поблагодарить Крым за то, что вы нас ни хрена не поддерживаете. Надеюсь, что до завтра нас не снесут нахрен, наша украинская кровь не будет на всех ваших, бл*ть, руках. Таких ссыкунов в мире нет, как вы", – цитирует Екатерину sport.ua.