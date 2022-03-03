Футболіст Карпат – Герой України. Посмертно

Віталій Сапило
Вихованець футбольної школи львівських Карпат Віталій Сапіло загинув у боях проти російської армії.
Але його подвиг не залишився непоміченим. Сапіло був командиром танкового взводу і знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. На жаль, лейтенант загинув унаслідок авіаудару.
Президент України Володимир Зеленський нагородив Віталія Сапіло званням Герой України, посмертно.
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