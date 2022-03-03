Осколок российского снаряда убил тренера Шахтера

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о гибели сотрудника клуба

Российские оккупанты бомбят мирные украинские города / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Рашистские обстрелы украинских городов и сел не прекращаются ни днем, ни ночью. С призывом прекратить бессмысленную войну обратился к россиянам гендиректор "горняков" Сергей Палкин.

"Хотел бы обратиться к собственникам, руководству и футболистам российских футбольных клубов. Россия совершила ужасное и вероломное военное нападение на Украину. Страну, в которой каждый из вас бывал и в которой всегда был радушно встречен. Страну, в которой у вас есть родственники, друзья, знакомые. Страну, где некоторые из вас даже родились. И эту страну, ее людей сегодня российская армия уничтожает из всех видов оружия: буков, градов, артиллерией, авиацией, танками.

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Вы становитесь изгоями. Россия из нации, которая приложила огромные усилия в победе над нацизмом, превращается в нацию террористов, нацию молчаливых трусов. Сегодня на вас смотрит весь мир. И мир ждёт от вас действий, которые остановят безумие. Но вы боитесь, вам страшно. В спорте страх – это то чувство, которое сводит вероятность победы к нулю. Ваш страх выступить против войны в Украине – это разрушенные города, ваш страх – это тысячи и тысячи смертей среди мирного населения, ваш страх – это погибшие дети и искалеченные судьбы миллионов людей. Ваш страх выступить против кровавого режима – это самое большое ваше поражение.

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Несмотря на то, что вы не отдавали приказ об уничтожении украинцев, ваше молчание – это пособничество массовым убийствам и разрушениям.

Вчера погиб наш сотрудник. Детский тренер. Его убил осколок российского снаряда. Россия убивает украинцев. Остановите это безумие! Не молчите, говорите! Иначе это будет ваше личное поражение. Поражение, которое будут помнить все последующие поколения. Поражение, которое невозможно будет вычеркнуть из мировой истории. И каждый из вас будет нести вину и ответственность за совершенные преступления.

PS: Посмотрите, что русские военные делают с нашими городами!!!" – написал Сергей Палкин в Facebook.

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Ранее мы сообщали, что воспитанник Карпат Виталий Сапило посмертно получил звание Героя Украины. Он был командиром танкового взвода и уничтожил три десятка единиц техники врага.