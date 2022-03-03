Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Толик, як ти з цим житимеш?" Левченко присоромив Тимощука за мовчання про війну

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 березня, 16:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук продовжує працювати у пітерському Зеніті й досі не засудив агресію російських окупантів
Тимощук досі не засудив російських загарбників
Тимощук досі не засудив російських загарбників / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Російські варвари влаштували справжній геноцид на території України. Рашисти вбивають українських жінок та дітей, бомблять житлові квартали, дитячі садки, школи та пологові будинки.

Але це нещастя не стосується рекордсмена національної команди України за кількістю матчів Анатолія Тимощука. Він продовжує працювати в команді країни-агресора і отримувати зарплату від Газпрому. Закликати до совісті свого колишнього партнера зі збірної України спробував Євген Левченко.

Реклама

"Росіяни, вам страшно виходити на вулиці? А українці цілими селами під ваші танки лягають.

Толику, як так? Ти ж із України. Як ти можеш мовчати та продовжувати там працювати?

Ми ж разом за одну збірну грали, одягали з гордістю цю футболку, співали гімн, вигравали та програвали. А зараз ти просто мовчиш? Толику, як ти будеш із цим жити?" – написав Левченко у своєму Twitter.

Зазначимо, що у перший день війни Тимощук написав у своєму Instagram:

"Нам потрібен мир. Заради наших дітей та батьків, заради життя на Землі".

Але при цьому не згадавши жодного слова, а хто ж зруйнував мир в Україні?

Реклама

Нагадаємо, що український захисник Ярослав Ракицький вже розірвав свій контракт із Зенітом.

Українські легіонери зможуть залишити російський чемпіонат
Українські легіонери зможуть залишити російський чемпіонат / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Читайте також:

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Техно
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Зірки
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Авто
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Олімпіади
#Позиція
Країна
золотоЗолото
сереброСрібло
бронзаБронза
ВсегоВсього
1
flag Норвегія НорвегіяNO
16
8
13
37
2
flag Німеччина НімеччинаDE
12
10
5
27
3
flag Китай КитайCN
9
4
2
15
4
flag США СШАUS
8
10
7
25
5
flag Швеція ШвеціяSE
8
5
5
18
6
flag Нідерланди НідерландиNL
8
5
4
17
7
flag Австрія АвстріяAT
7
7
4
18
8
flag Швейцарія ШвейцаріяCH
7
2
5
14
Всі медалі
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Сумські партизани. Залізничники Руслан Аристархов і Артем Кисельов без зброї, але за допомогою кмітливості захопили ворожий БТР та двох російських військових із екіпажу. УЗ готує подання до нагородження своїх героїв.
Слава Україні!
Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
636
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
501
3
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
486
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
484
5
Йоханнес-Тінґнес Бьо Йоханнес-Тінґнес Бьо
440
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
651
2
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
589
3
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
563
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
487
5
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
482
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти