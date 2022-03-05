Бою не буде: на Донбасі ліквідували бойовика, який викликав на поєдинок Кличка

У Волновасі Донецької області ЗСУ ліквідували терориста "Воху", який командував батальйоном бойовиків "Спарта"

Бойовики "ДНР" викликали Кличка на бій / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні на Донбасі знищили терориста Володимира Жога, відомого за позивним "Воха". Він командував батальйоном "Спарта" після загибелі Мотороли.

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Раніше цьому персонажу став упоперек горла патріотизм Володимира Кличка і він вирішив розібратися з українцем традиційним для себе методом – викликав на стрілку до Донецького аеропорту.

Мірятися силою з боксером йому сміливості не вистачило, тому в якості зброї було запропоновано пістолет, автомат, снайперську гвинтівку або будь-який інший засіб вогневої поразки.

Володимир, звісно, не відреагував на слова пустодзвона. За нього це зробили Збройні сили України. Тепер бойовик у товаристві Мотороли насолоджується концертом Кобзона.