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Бою не буде: на Донбасі ліквідували бойовика, який викликав на поєдинок Кличка

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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5 березня, 20:42
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У Волновасі Донецької області ЗСУ ліквідували терориста "Воху", який командував батальйоном бойовиків "Спарта"
Бойовики "ДНР" викликали Кличка на бій
Бойовики "ДНР" викликали Кличка на бій / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні на Донбасі знищили терориста Володимира Жога, відомого за позивним "Воха". Він командував батальйоном "Спарта" після загибелі Мотороли.

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Раніше цьому персонажу став упоперек горла патріотизм Володимира Кличка і він вирішив розібратися з українцем традиційним для себе методом – викликав на стрілку до Донецького аеропорту.

Мірятися силою з боксером йому сміливості не вистачило, тому в якості зброї було запропоновано пістолет, автомат, снайперську гвинтівку або будь-який інший засіб вогневої поразки.

Володимир, звісно, не відреагував на слова пустодзвона. За нього це зробили Збройні сили України. Тепер бойовик у товаристві Мотороли насолоджується концертом Кобзона.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов.

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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