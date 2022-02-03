Боевики "ДНР" вызвали Кличко на бой в ДАП: оружие выберет боксер

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко записался в бригаду территориальной обороны Киева на случай нападения России, чем разозлил пророссийских боевиков так называемой "ДНР"

Боевики ДНР вызвали Кличко на бой / Фото: Коллаж: Сегодня

Патриотизм Владимира Кличко стал костью поперек горла террористам, поэтому они решили разобраться с украинцем традиционными для себя методами – вызвали на "стрелку" в Донецкий аэропорт.

На бой бывшего чемпиона мира вызвал командир батальона "Спарта" и преемник печально известного Арсена Павлова по кличке "Моторола" Владимир Жога, известный на Донбассе по позывному "Воха".

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Меряться силой с боксером ему смелости не хватило, поэтому в качестве оружия были предложены пистолет, автомат, снайперская винтовка или любое другое средство огневого поражения. Право выбора великодушно предоставили Кличко.

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Кстати, не так давно Владимир Кличко обвинил в недостатке патриотизма Василия Ломаченка. Все из-за того, что Ломаченко после победы над Ричардом Комми позировал в ринге с флагом Белгород-Днестровского, а не Украины.

Также на днях Кличко показал суперизобретение украинца. Великий боксер напомнил миру, что Украина подарила планете отца вертолетов.