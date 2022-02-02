Владимир Кличко готов воевать с Россией! Мэр Киева записался в бригаду теробороны

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко пришел проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создан в столице.
А его младший брат Владимир Кличко подал заявление в бригаду территориальной обороны Киева. В случае нападения России легендарный боксер готов с оружием в руках защищать свою страну.
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Смотрите, как Владимир Кличко записывался в территориальную оборону Киева:
Кстати, не так давно Владимир Кличко обвинил в недостатке патриотизма Василия Ломаченка. Все из-за того, что Ломаченко после победы над Ричардом Комми позировал в ринге с флагом Белгород-Днестровского, а не Украины.