Россия, бойся! Кличко показал суперизобретение украинца

Великий боксер напомнил миру, что Украина подарила планете отца вертолетов

Владимир Кличко и вертолет Сикорского / Фото: Instagram

Владимир Кличко, недавно обвинивший в недостатке патриотизма Василия Ломаченка, выразил восхищение другим уроженцем Украины – Игорем Сикорским.

Опубликовав свое фото возле "внутренностей" вертолета киевлянина Сикорского, прожившего большую часть жизни в США, знаменитый боксер написал:

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"Пионер украинской авиации Игорь Сикорский изменил правила игры своим изобретением вертолета".

"Сложности, сопровождавшие поднятие в воздух этой птицы, я нахожу захватывающими. Она используется в военных и гражданских целях".

"Только представьте, впервые она поднялась в воздух в 1939 году. Вау!" – написал в Facebook Владимир Кличко.

"Лучший пример того, почему России стоит бояться Украину", – отметил в комментариях под фото один из фолловеров Владимира.

Напомним, Кличко и сам может сесть за штурвал вертолета. Курсы для получения лицензии пилота воздушного судна он проходил в США.