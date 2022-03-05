Боя не будет: на Донбассе ликвидировали боевика, который вызывал на поединок Кличко

Сегодня на Донбассе уничтожили террориста Владимира Жога, известного по позывному "Воха". Он командовал батальоном "Спарта" после гибели Моторолы.
- , "" pic.twitter.com/6cRQnEdOaq— (@den_kazansky) March 5, 2022
Ранее этому персонажу стал поперек горла патриотизм Владимира Кличко и он решил разобраться с украинцем традиционным для себя методом – вызвал на "стрелку" в Донецкий аэропорт.
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Меряться силой с боксером ему смелости не хватило, поэтому в качестве оружия были предложены пистолет, автомат, снайперская винтовка или любое другое средство огневого поражения.
Владимир, естественно, не отреагировал на слова пустозвона. За него это сделали Вооруженные силы Украины. Теперь боевик в обществе Моторолы будет наслаждается концертом Кобзона.