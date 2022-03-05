Боя не будет: на Донбассе ликвидировали боевика, который вызывал на поединок Кличко

В Волновахе Донецкой области ВСУ ликвидировали террориста "Воху", который командовал батальоном боевиков "Спарта"

Боевики "ДНР" вызвали Кличко на бой / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня на Донбассе уничтожили террориста Владимира Жога, известного по позывному "Воха". Он командовал батальоном "Спарта" после гибели Моторолы.

Реклама

Ранее этому персонажу стал поперек горла патриотизм Владимира Кличко и он решил разобраться с украинцем традиционным для себя методом – вызвал на "стрелку" в Донецкий аэропорт.

Меряться силой с боксером ему смелости не хватило, поэтому в качестве оружия были предложены пистолет, автомат, снайперская винтовка или любое другое средство огневого поражения.

Владимир, естественно, не отреагировал на слова пустозвона. За него это сделали Вооруженные силы Украины. Теперь боевик в обществе Моторолы будет наслаждается концертом Кобзона.