Беленюк звернувся до упоротих: Ви не гідні кращого!

Чемпіон Олімпійських ігор у Токіо-2020 та народний депутат України Жан Беленюк показав відео бомбардування Києва.
Війська РФ розбомбили зал, де Жан займався у дитинстві баскетболом.
"У цьому залі колись займався баскетболом. Бажаю всім спортсменам з Росії, які відмовчуються, а деякі, найупоротіші (або продажні, як Рома Власов) підтримують дії Кремля, тренуватися в таких умовах все життя! Ви не варті кращого!" – підписав відео Беленюк.
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