Беленюк обратился к упоротым: Вы не достойны лучшего!

Чемпион Олимпийских игр в Токио-2020 и народный депутат Украины Жан Беленюк показал видео бомбардировки Киева.

Войска РФ разбомбили зал, где Жан занимался в детстве баскетболом.

"В этом зале, когда-то занимался баскетболом. Желаю всем спортсменам из России, которые отмалчиваются, а некоторые, самые упоротые (или продажные, как Рома Власов) поддерживают действия Кремля, тренироваться в таких условиях всю жизнь! Вы не достойны лучшего!" – подписал видео Беленюк.