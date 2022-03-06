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Как сдержать атаку российского фашизма? Президент УАФ назвал выход

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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6 марта, 10:48
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Андрей Павелко призвал европейские страны повлиять на НАТО, которое может остановить войну в Украине
Андрей Павелко призывает НАТО закрыть небо над Украиной
Андрей Павелко призывает НАТО закрыть небо над Украиной

В Украине продолжается война, которую развязало правительство России. Армия соседнего государства уже 11-й день бомбит наши города и мирное население.

Одним из факторов, который может остановить войну, является возможное вмешательство НАТО. У этой организации есть ресурс, чтобы закрыть небо над Украиной и избежать воздушной угрозы.

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Впрочем, Альянс предпочитает оставаться в стороне и не хочет ввязываться в войну с Россией. Наши дипломаты и известные личности продолжают давление на НАТО с целью обезопасить Украину. С этой просьбой к европейским странам обратился и президент УАФ Андрей Павелко.

Андрей Павелко
Андрей Павелко

"Обращаюсь к коллегам-руководителям национальных ассоциаций и моим друзьям в странах Европы и мира. Я очень благодарен вам за ежедневные слова поддержки Украине.

Но чтобы спасти жизни тысяч невинных украинских детей и женщин, нужно как можно скорее закрыть небо над нашей страной. Призываю вас обратиться с этой просьбой к властям и военному руководству ваших государств, а также мировым лидерам, которые имеют влияние на такое решение.

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От него зависит, смогут ли дальше биться сердца маленьких деток в Харькове, Чернигове, Мариуполе, Сумах, Херсоне, Киеве и многих других городах и селах Украины. Сейчас они находятся под постоянным прицелом и бомбардировками российских оккупационных войск и мечтают лишь об одном: чтобы этот страшный сон закончился.

Наши воины храбро защищают мирных людей ценой собственной жизни. Наша страна сейчас едина как никогда, объединена вокруг президента Владимира Зеленского и веры в победу над злом. Мы все вместе сдерживаем атаку российского фашизма, которая убивает и рушит все на своем пути.

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Мы сдерживаем их продвижение к границам Европы и всего цивилизованного мира. Поэтому закрытие неба над Украиной – это безопасность всего мира. Вместе мы обязательно победим темную силу российского фашизма! Слава Героям! Слава Украине"

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легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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Сергей Стаховский
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