Як стримати атаку російського фашизму? Президент УАФ назвав вихід

Андрій Павелко закликав європейські країни вплинути на НАТО, яке може зупинити війну в Україні

Андрій Павелко закликає НАТО закрити небо над Україною

В Україні продовжується війна, яку розв'язав уряд Росії. Армія сусідньої держави вже 11-й день бомбардує наші міста та мирне населення.

Одним із факторів, який може зупинити війну, є можливе втручання НАТО. Ця організація має ресурс, щоб закрити небо над Україною та уникнути повітряної загрози.

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Втім, Альянс вважає за краще залишатися осторонь і не хоче вплутуватися у війну з Росією. Наші дипломати та відомі особи продовжують тиск на НАТО з метою убезпечити Україну. З цим проханням до європейських країн звернувся і президент УАФ Андрій Павелко.

Андрій Павелко

"Звертаюся до колег-керівників національних асоціацій та моїх друзів у країнах Європи та світу. Я дуже дякую вам за щоденні слова підтримки Україні. Але щоб врятувати життя тисячі невинних українських дітей та жінок, потрібно якнайшвидше закрити небо над нашою країною. Закликаю вас звернутися з цим проханням до влади та військового керівництва ваших держав, а також світових лідерів, які мають вплив на таке рішення.

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Від нього залежить, чи зможуть далі битися серця маленьких діток у Харкові, Чернігові, Маріуполі, Сумах, Херсоні, Києві та багатьох інших містах та селах України. Наразі вони перебувають під постійним прицілом та бомбардуваннями російських окупаційних військ і мріють лише про одне: щоб цей страшний сон закінчився. Наші воїни хоробро захищають мирних людей ціною власного життя. Наша країна зараз єдина як ніколи, об'єднана навколо президента Володимира Зеленського та віри у перемогу над злом. Ми всі разом стримуємо атаку російського фашизму, яка вбиває та руйнує все на своєму шляху.

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