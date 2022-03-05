Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЕС 🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Російський спортсмен закликав сили НАТО до України

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 березня, 09:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Шахіст-опозиціонер Гаррі Каспаров попросив США збільшити військову присутність у регіоні, щоб зупинити Путіна
Гаррі Каспаров проти політики Росії
Гаррі Каспаров проти політики Росії / Фото: Getty Images

Війна Росії проти України іде вже десятий день. Наші воїни доблесно відбивають атаки фашистських загарбників, які бомблять наші міста та мирне населення.

Одним із ключових питань в обороні нашої країни є можливе закриття неба України силами НАТО. Вчора організація заявила, що не розглядає своєї участі у війні через можливий конфлікт з Росією.

Реклама

Це викликало бурхливу реакцію від Президента України. Володимира Зеленського. Своє обурення на сторінці у Facebook також висловив російський шахіст, а також опозиційний політик Гаррі Каспаров.

"Я закликаю західні країни, насамперед Америку, різко посилити свою військову присутність у регіоні та припинити розмови про те, що військова конфронтація з Росією неможлива. Якщо Путін хоче конфронтації, вона неминуча.

Тому зараз дуже важливо, щоб ресурси НАТО були максимально підготовлені до будь-якої провокації. Це може вплинути на генералів, які віддають злочинні накази. Тому що відплата колись там у Гаазі – це одне, а потенційний ризик зіткнутися із силами НАТО зараз через виконання путінського наказу – це зовсім інша історія.

Читайте також: Ядерні бомбардувальники НАТО підтягли до кордону України

Захід може зробити багато для того, щоб вплинути на свідомість вищих офіцерів, які сьогодні виконують злочинні путінські накази на території України. Але повторюю, готуватися треба все одно до гіршого, бо поки що Захід при всій його єдності ще не готовий переступити цю межу і зрозуміти, що Третя світова війна вже йде.

Те, що зараз відбувається – це війна. Це війна економічними та політичними методами. Ви воюєте з Путіним, ви зрозуміли, що його треба добити. Але ви повинні також розуміти, що ця війна може перейти в іншу фазу, тому що загнаний у кут щур може стрибнути".

Раніше Каспаров розповів, коли Росія поверне Крим. Політик вважає, що анексія півострова є одним із багатьох злочинів Володимира Путіна.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Техно
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Зірки
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Авто
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Біатлон. Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
636
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
501
3
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
486
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
484
5
Йоханнес-Тінґнес Бьо Йоханнес-Тінґнес Бьо
440
Сергій Стаховский
Знаменитий тенісист повернувся до України та вступив до тероборони Києва. "Путін, ми танцюватимемо на твоїй могилі!" - Стаховський.
Читати статтю
Наші янголи-охоронці

Винищувач техніки ворога. Екс-футболіст львівських «Карпат» Віталій Сапіло був командиром танкового взводу, який знищив понад 30 одиниць техніки ворога. Герой України (посмертно). Загинув під час авіаудару.

Герої не вмирають!
Біатлон. Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
651
2
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
589
3
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
563
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
487
5
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
482
Історії звитяг
Підполковник Круглов Андрій. Вивів підрозділ ЗРК "Бук" з-під ударів ворога і особисто знищив два російські вертольоти та один літак, за що отримав прізвисько “снайпер-ракетник” і звання Герой України.
Слава Україні!
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2154К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1725К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1639К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1106К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
871К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
859К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти