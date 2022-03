Будь, как Даниэла! Наша гимнастка отказалась подняться на пьедестал с русской нечистью

15-летняя украинская гимнастка Даниэла Батрона на этапе Кубка мира заняла третье место в упражнениях на брусьях. А на церемонии награждения отказалась подняться на пьедестал с представительницами России, которые выступали под нейтральным флагом.

Организаторы с пониманием отнеслись к позиции украинской гимнастки и наградили ее отдельно от российской нечисти.

The UB podium separated in two parts in Doha : 1st time for Batrona, 2nd time for the two Russians ! Thank you FIG, for Daniela and Ukraine pic.twitter.com/ON3arVZosP