Будь, як Даніела! Наша гімнастка відмовилася піднятися на п'єдестал із російською нечистю

15-річна українська гімнастка Даніела Батрона на етапі Кубка світу посіла третє місце у вправах на брусах. А на церемонії нагородження відмовилася піднятися на п'єдестал із представницями Росії, які виступали під нейтральним прапором.

Організатори з розумінням поставилися до позиції української гімнастки та нагородили її окремо від російської нечисті.

The UB podium separated in two parts in Doha : 1st time for Batrona, 2nd time for the 2 Russians ! Thank you FIG, для Daniela and Ukraine pic.twitter.com/ON3arVZosP