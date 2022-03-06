Будь, як Даніела! Наша гімнастка відмовилася піднятися на п'єдестал із російською нечистю

15-річна українська гімнастка Даніела Батрона на етапі Кубка світу посіла третє місце у вправах на брусах. А на церемонії нагородження відмовилася піднятися на п'єдестал із представницями Росії, які виступали під нейтральним прапором.
Організатори з розумінням поставилися до позиції української гімнастки та нагородили її окремо від російської нечисті.
The UB podium separated in two parts in Doha : 1st time for Batrona, 2nd time for the 2 Russians ! Thank you FIG, для Daniela and Ukraine pic.twitter.com/ON3arVZosP- FX Choreo (@FX_choreo) March 4, 2022
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