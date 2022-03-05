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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Пішов за військовим кораблем. Сина російського олігарха викинули з Формули-1

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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5 березня, 13:56
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Микита Мазепін більше не виступатиме за американську команду Хаас. Компанія також розірвала контракт із титульним спонсором
Микити Мазепіна більше не буде у Формулі-1
Микити Мазепіна більше не буде у Формулі-1 / Фото: Getty Images

Росія продовжує війну проти України вже десятий день. Армія сусідньої держави бомбить українські міста і не соромиться стріляти навіть у мирному населенні.

Світовий спорт почав масово запроваджувати санкції проти держави-агресора, планомірно усуваючи його представників від цивілізованого життя. ФІФА та УЄФА відсторонили клуби та збірні від турнірів, викинули Росію та з карате, а також боксу.

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Приєдналася до санкцій та Формула-1. Раніше організатори позбавили Сочі права проводити гран-прі. У свою чергу американська команда Хаас оголосила про розірвання контракту з гонщиком Микитою Мазепіним.

Крім того, Хаас розірвав договір зі своїм титульним спонсором – компанією "Уралкалій". Повідомляється, що рішення набуває чинності негайно через вторгнення Росії до України.

Микита Мазепін вболіває за Україну
Микита Мазепін вболіває за Україну / Фото: Instagram

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Зазначимо, що Микита є сином російського олігарха Дмитра Мазепіна, який якраз є власником компанії. Сам Мазепін-молодший так прокоментував розрив контракту:

"Дорогі вболівальники, я дуже засмучений новиною про розірвання мого контракту із Формулою-1. Я розумію і усвідомлюю всі складнощі, але змушений констатувати, що рішення FIA, як і моя повна готовність прийняти запропоновані умови для продовження співпраці, були повністю проігноровані.

Не було ніяких зустрічних кроків. Я дуже вдячний усім, хто прагнув розуміння і висловлював підтримку. Я неймовірно ціную час, проведений у Формулі-1. Щиро сподіваюся, що ми знову зможемо бути разом у кращі часи. Мені буде що ще сказати вам найближчим часом".

Ймовірно, його місце у команді Хаас займе П'єтро Фіттіпальді. Минулого сезону Микита посів останнє місце в індивідуальному заліку, не набравши жодного балу.

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