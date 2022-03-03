Нація ізгоїв: Формула-1 забрала в окупанта Гран-прі Росії

Світова спортивна спільнота розриває усі зв'язки з країною-агресором. З путінськими злочинцями більше ніхто не хоче мати справу

Путін та його кривава Росія стали ізгоями у цивілізованому світі / Фото: Getty Images

Ще один бан Росії прийшов від Формули-1. Організатори чемпіонату Формули-1 спочатку скасували проведення Гран-прі Росії в 2022, а тепер світова першість не буде проводитись у Сочі і в майбутньому.

"Формула-1 підтверджує, що угода з промоутером Гран-прі Росії розірвана. Таким чином, Росія не прийматиме гонки у майбутньому", – йдеться у заяві серії.

News from Formula 1:



'Formula 1 can confirm it has terminated its contract with the Russian Grand Prix promoter meaning Russia will not have a race in the future'



Story to follow. — The Race (@wearetherace) March 3, 2022

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Зазначимо, що з 2014 року етап Гран-прі Росії проходив на "Сочі Автодромі". З сезону-2023 Гран-прі Росії планували проводити на трасі "Ігора Драйв" під Санкт-Петербургом. Контракт було розраховано до 2025 року.

Росія через криваву авантюру диктатора Путіна перетворилася на націю ізгоїв.

Раніше ми повідомляли, що Міжнародний паралімпійський комітет сьогодні ухвалив рішення усунути збірні Росії та Білорусі від участі у Іграх-2022.

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