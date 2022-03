Нація ізгоїв: Формула-1 забрала в окупанта Гран-прі Росії

Ще один бан Росії прийшов від Формули-1. Організатори чемпіонату Формули-1 спочатку скасували проведення Гран-прі Росії в 2022, а тепер світова першість не буде проводитись у Сочі і в майбутньому.

News from Formula 1:



'Formula 1 can confirm it has terminated its contract with the Russian Grand Prix promoter meaning Russia will not have a race in the future'



Story to follow.