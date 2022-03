Нация изгоев: Формула-1 забрала у оккупанта Гран-при России

Очередной бан России пришел от Формулы-1. Организаторы чемпионата Формулы-1 вначале отменили проведение Гран-при России в 2022 году, а теперь мировое первенство не будет проводится в Сочи и в будущем.

News from Formula 1:



'Formula 1 can confirm it has terminated its contract with the Russian Grand Prix promoter meaning Russia will not have a race in the future'



Story to follow.