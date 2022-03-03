Нация изгоев: Формула-1 забрала у оккупанта Гран-при России

Мировое спортивное сообщество разрывает все связи со страной-агрессором. С путинскими преступниками больше никто не хочет иметь дело

Путин и его кровавая Россия стали изгоями в цивилизованном мире / Фото: Getty Images

Очередной бан России пришел от Формулы-1. Организаторы чемпионата Формулы-1 вначале отменили проведение Гран-при России в 2022 году, а теперь мировое первенство не будет проводится в Сочи и в будущем.

"Формула-1 подтверждает, что соглашение с промоутером Гран-при России разорвано. Таким образом, Россия не будет принимать гонки в будущем", – говорится в заявлении серии.

News from Formula 1:



'Formula 1 can confirm it has terminated its contract with the Russian Grand Prix promoter meaning Russia will not have a race in the future'



Story to follow. — The Race (@wearetherace) March 3, 2022

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Отметим, что с 2014 года этап Гран-при России проходил на "Сочи Автодроме". С сезона-2023 Гран-при России планировали проводить на трассе "Игора Драйв" под Санкт-Петербургом. Контракт был рассчитан до 2025 года.

Россия из-за кровавой авантюры диктатора Путина превратилась в нацию изгоев.

Ранее мы сообщали, что Международный паралимпийский комитет сегодня принял решение отстранить сборные России и Беларуси от участия в Играх-2022.

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