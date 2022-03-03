Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Нация изгоев: Формула-1 забрала у оккупанта Гран-при России

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 марта, 14:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мировое спортивное сообщество разрывает все связи со страной-агрессором. С путинскими преступниками больше никто не хочет иметь дело
Путин и его кровавая Россия стали изгоями в цивилизованном мире
Путин и его кровавая Россия стали изгоями в цивилизованном мире / Фото: Getty Images

Очередной бан России пришел от Формулы-1. Организаторы чемпионата Формулы-1 вначале отменили проведение Гран-при России в 2022 году, а теперь мировое первенство не будет проводится в Сочи и в будущем.

"Формула-1 подтверждает, что соглашение с промоутером Гран-при России разорвано. Таким образом, Россия не будет принимать гонки в будущем", – говорится в заявлении серии.

Реклама

Отметим, что с 2014 года этап Гран-при России проходил на "Сочи Автодроме". С сезона-2023 Гран-при России планировали проводить на трассе "Игора Драйв" под Санкт-Петербургом. Контракт был рассчитан до 2025 года.

Россия из-за кровавой авантюры диктатора Путина превратилась в нацию изгоев.

Ранее мы сообщали, что Международный паралимпийский комитет сегодня принял решение отстранить сборные России и Беларуси от участия в Играх-2022.

Реклама

Пекин-2022 – агрессоров здесь не будет
Пекин-2022 – агрессоров здесь не будет / Фото: REUTERS

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Врывайся в зарубу!
Больше о ставках
Техно
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Звезды
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Авто
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Медальный зачет Олимпиады
#Позиция
Страна
золотоЗолото
сереброСеребро
бронзаБронза
ВсегоВсего
1
flag Норвегия НорвегияNO
16
8
13
37
2
flag Германия ГерманияDE
12
10
5
27
3
flag Китай КитайCN
9
4
2
15
4
flag США СШАUS
8
10
7
25
5
flag Швеция ШвецияSE
8
5
5
18
6
flag Нидерланды НидерландыNL
8
5
4
17
7
flag Австрия АвстрияAT
7
7
4
18
8
flag Швейцария ШвейцарияCH
7
2
5
14
Все медали
Наши ангелы-хранители

Тот, кто прошел сквозь огонь. Сапер-матрос взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить танки РФ.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сумские партизаны. Железнодорожники Руслан Аристархов и Артём Киселев без оружия, но с помощью смекалки захватили вражеский БТР и двух российских военных из экипажа. УЗ представит к награждению своих героев.
Слава Україні!
Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
636
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
501
3
Тарьей Бё Тарьей Бё
486
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
484
5
Йоханнес Тингнес Бё Йоханнес Тингнес Бё
440
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
651
2
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
3
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
563
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
487
5
Ханна Эберг Ханна Эберг
482
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять