Россию и Беларусь отстранили от Паралимпиады в Пекине!

Международный паралимпийский комитет сегодня принял решение отстранить сборные России и Беларуси от участия в Играх-2022.
Эти команды не будут представлены даже в нейтральном статусе, что планировалось изначально.
МПК вынужден был принять такое решение после того, как многие страны пригрозили сняться с Паралимпиады-2022. А в паралимпийской деревне ситуация стала накаляться из-за пребывания там представителей России и Беларуси.
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Паралимпийские игры-2022 откроются 4 марта в Пекине. И продлятся до 13 марта. Украину на Играх-2022 будут представлять 29 атлетов. Многие из них уже в Китае и готовы бороться за медали.
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