Россию и Беларусь отстранили от Паралимпиады в Пекине!

Многие участники Паралимпийских игр отказывались выходить на старты вместе со спортсменами из стран, которые напали на Украину

Пекин-2022 - агрессоров здесь не будет / Фото: REUTERS

Международный паралимпийский комитет сегодня принял решение отстранить сборные России и Беларуси от участия в Играх-2022.

Эти команды не будут представлены даже в нейтральном статусе, что планировалось изначально.

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МПК вынужден был принять такое решение после того, как многие страны пригрозили сняться с Паралимпиады-2022. А в паралимпийской деревне ситуация стала накаляться из-за пребывания там представителей России и Беларуси.

Паралимпийские игры-2022 откроются 4 марта в Пекине. И продлятся до 13 марта. Украину на Играх-2022 будут представлять 29 атлетов. Многие из них уже в Китае и готовы бороться за медали.

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