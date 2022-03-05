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Пошел вслед за военным кораблем. Сына российского олигарха выкинули из Формулы-1

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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5 марта, 13:56
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Никита Мазепин больше не будет выступать за американскую команду Хаас. Компания также расторгла контракт с титульным спонсором
Никиты Мазепина больше не будет в Формуле-1
Никиты Мазепина больше не будет в Формуле-1 / Фото: Getty Images

Россия продолжает войну против Украины уже десятый день. Армия соседнего государства бомбит украинские города и не стесняется стрелять даже по мирному населению.

Мировой спорт начал массово вводить санкции против государства-агрессора, планомерно отстраняя его представителей от цивилизованной жизни. ФИФА и УЕФА отстранили клубы и сборные от турниров, вышвырнули Россию и из каратэ, а также бокса.

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Подключилась к санкциям и Формула-1. Ранее организаторы лишили Сочи права проводить гран-при. В свою очередь, американская команда Хаас объявила о расторжении контракта с гонщиком Никитой Мазепиным.

Кроме того, Хаас разорвал договор со своим титульным спонсором – компанией "Уралкалий". Сообщается, что решение вступает в силу немедленно из-за вторжения России в Украину.

Никита Мазепин болеет за Украину
Никита Мазепин болеет за Украину / Фото: Instagram

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Отметим, что Никита является сыном российского олигарха Дмитрия Мазепина, который как раз является владельцем компании. Сам Мазепин-младший так прокомментировал разрыв контракта:

"Дорогие болельщики, я очень расстроен новостью о расторжении моего контракта с Формулой-1. Я понимаю и осознаю все сложности, но вынужден констатировать, что решение FIA, как и моя полная готовность принять предложенные условия, чтобы продолжить сотрудничество, были полностью проигнорированы.

Не последовало никаких встречных шагов. Я очень благодарен всем, кто стремился к пониманию и выражал поддержку. Я невероятно ценю время, проведенное в Формуле-1. Искренне надеюсь, что мы все снова сможем быть вместе в лучшие времена. Мне будет, что еще сказать вам в ближайшее время".

Вероятно, его место в команде Хаас займет Пьетро Фиттипальди. В прошлом сезоне Никита занял последнее место в индивидуальном зачете, не набрав ни одного балла.

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