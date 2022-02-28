Россия без ЧМ и еврокубков! ФИФА и УЕФА полностью забанили агрессора

ФИФА и УЕФА решили отстранить все российские команды от участия во всех футбольных турнирах

Футболисты сборной России - в ауте / Фото: Reuters

Это значит, что сборная России точно не сыграет в мартовских матчах плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре и, собственно, пропустит само мировое первенство.

А московский Спартак выброшен из 1/8 финала Лиги Европы, где должен был встретиться с Лейпцигом.

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Такая ответочка прилетела агрессору за полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее МОК постановил, что России и Беларуси не может быть на всех международных соревнованиях. Представители этих стран могут быть допущены только в нейтральном статусе.

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"После предварительных решений, принятых советом ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА, которые предусматривали принятие дополнительных мер, ФИФА и УЕФА сегодня вместе решили, что все российские команды, будь то национальные команды или клубные, будут отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего сообщения".

"Эти решения приняли сегодня бюро совета ФИФА и исполнительный комитет УЕФА, соответственно, высшие руководящие органы обоих учреждений по таким неотложным вопросам".