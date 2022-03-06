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Футболіст із Казахстану застряг у столиці України: "Досить години, щоб закохатися в Київ!"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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6 березня, 16:57
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Півзахисник молодіжної збірної Казахстану Маді Жакіпбаєв став волонтером та допомагає жителям Києва під час російської агресії
Футболіст із Казахстану Маді Жакіпбає залишився у Києві
Футболіст із Казахстану Маді Жакіпбає залишився у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Молодий казахський футболіст Маді Жакіпбаєв із початком військових дій залишився у Києві та допомагає мешканцям української столиці.

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Не зумівши закріпитися у чемпіонаті Литви, у лютому Жакіпбаєв виїхав до Кишинева з пересадкою у столиці України: "Моя валіза з речами досі (сподіваюся) лежить у камері зберігання аеропорту Бориспіль. Так я виявився тут. Мені вистачило години, щоб закохатися у Київ ".

Сайт transfermarkt оцінює трансферну вартість футболіста з Казахстану у 100 тисяч євро.

Ось що пише про своє перебування у Києві сам футболіст:

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Усім привіт!

Мене звуть Маді Жакіпбаєв, мені 21 рік і я професійний футболіст. У професійному спорті я із 9 років.

Я зупиниться у хостелі у центрі міста. Тепер це мій другий Дім, а люди, поряд з якими я опинився, ми ділимо їжу та проживаємо ці дні разом – це моя друга Сім'я (Оксана, Юра, Діана та кіт Тимофій).

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Ніхто з нас навіть не подумав їхати з міста. Злякатися, боятися, зневіритися і тікати – це не про мене. Чесно кажучи, я з перших днів ладен був дати присягу і йти воювати, але мої рідні геть-чисто заборонили мені виходити. Заради поваги до самого себе, я готовий піти проти всіх, але з любові та поваги до рідних я погодився. Залишатися осторонь я не міг, мене так виховали. Я розумів, що маю хоч якось допомогти людям, які нас захищають.

Я добровільно і абсолютно безоплатно допомагаю готувати, розкладати та фасувати їжу для військових та людей, які цього потребують.

Звичайно ж, багато хто не розуміє, чому я досі в Києві і не повернувся додому, дехто засуджує. Люди, які зі мною знайомі, знають, що я роблю це не для хайпу та фейкового героїзму, а просто я такий.

Виїжджати з Києва я поки що не планую.

Я залишаюся тут насамперед, щоб допомогти людям, а потім заради футболу. Хоча чудово розумію, що зараз усім явно не до футболу, але сподіваюся, що незабаром усе закінчиться благополучно і я буду на крок ближче до мети. Я дуже хотів би спробувати себе у таких футбольних клубах, як Динамо Київ та Шахтар Донецьк.

Ще хотілося б додати, що я, будучи громадянином Казахстану, дуже люблю свою країну і за Батьківщину будь-якому горлянку перегризу. Але залишатися в Казахстані щодо футбольної кар'єри я не буду.

Вірю, що все буде гаразд!

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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