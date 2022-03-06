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Футболист из Казахстана застрял в столице Украины: "Хватило часа, чтобы влюбиться в Киев!"

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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6 марта, 16:57
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Полузащитник молодежной сборной Казахстана Мади Жакипбаев стал волонтером и помогает жителям Киева во время российской агрессии
Футболист из Казахстана Мади Жакипбае остался в Киеве
Футболист из Казахстана Мади Жакипбае остался в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Молодой казахский футболист Мади Жакипбаев с началом военных действий остался в Киеве и помогает жителям украинской столицы.

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Не сумев закрепиться в чемпионате Литвы, в феврале Жакипбаев выехал в Кишинев с пересадкой в столице Украины: "Мой чемодан с вещами до сих пор (надеюсь) лежит в камере хранения аэропорта Борисполь. Так я оказался тут. Мне хватило часа, чтобы влюбиться в Киев".

Сайт transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста из Казахстана в 100 тысяч евро.

Вот что пишет о своем пребывании в Киеве сам футболист:

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Всем здравствуйте!

Меня зовут Мади Жакипбаев, мне 21 год и я профессиональный футболист. В профессиональном спорте я с 9 лет.

Я остановится в хостеле в центре города. Теперь это мой второй Дом, а люди, рядом с которыми я оказался, мы делим еду и проживаем эти дни вместе – это моя вторая Семья (Оксана, Юра, Диана и кот Тимофей).

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Никто из нас даже и не подумал уезжать из города. Испугаться, бояться, отчаяться и бежать – это не про меня. Често говоря, я с первых дней готов был дать присягу и идти воевать, но мои родные напрочь запретили мне выходить. Ради уважения к самому себе, я готов пойти против всех, но из любви и уважения к родным, я согласился. Оставаться в стороне без дела я не мог, меня так воспитали. Я понимал, что должен хоть как-то помочь людям, которые нас защищают.

Я добровольно и абсолютно безвозмездно помогаю готовить, раскладывать и фасовать еду для военных и людей, которые в этом нуждаются.

Конечно же, многие не понимают, почему я до сих пор в Киеве и не вернулся домой, некоторые осуждают. Люди, которые со мной знакомы, знают, что я делаю это не для хайпа и фейкового героизма, а просто я вот такой.

Уезжать из Киева я пока не планирую.

Я остаюсь здесь в первую очередь, чтобы помочь людям, а потом ради футбола. Хотя прекрасно понимаю, что сейчас всем явно не до футбола, но надеюсь, что в скором времени все закончится благополучно и я буду на шаг ближе к цели. Я очень хотел бы попробовать себя в таких футбольных клубах, как Динамо Киев и Шахтер Донецк.

Еще хотелось бы добавить, что я, будучи гражданином Казахстана, очень люблю свою страну и за Родину любому глотку перегрызу. Но оставаться в Казахстане в плане футбольной карьеры я не буду.

Верю, что все будет хорошо!

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

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