Спортсмены – о войне: что пишут самые популярные украинские атлеты

Ломаченко и Усик вступили в тероборону, Владимир Кличко остался в Киеве и помогает брату, Шевченко и Свитолина сбирают деньги для помощи Украине

Известные украинские спортсмены - с народом Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия вторглась в Украину и начала беспрецедентные боевые действия и обстрелы городов на нашей территории. Что в это время пишут в социальных сетях самые известные украинские спортсмены? Мы обновили рейтинг популярности по подписчикам в Instagram и посмотрели, как они отреагировали на действия агрессора.

Рейтинг Наши спортсмены в Instagram 1 Василий Ломаченко Василий Ломаченко 2154К 2 Александр Усик Александр Усик 1725К 3 Александр Зинченко Александр Зинченко 1639К 4 Андрей Шевченко Андрей Шевченко 1106К 5 Владимир Кличко Владимир Кличко 871К 6 Элина Свитолина Элина Свитолина 859К 7 Андрей Лунин Андрей Лунин 520К 8 Дарья Белодед Дарья Белодед 493К 9 Алексей Торохтий Алексей Торохтий 434К 10 Марина Бех Марина Бех 420К

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Василий Ломаченко – 2.1 млн подписчиков

Боксер записался в тероборону. Правда, сообщение об этом было не в его соцсетях, а на странице Lomus. Цитируем: "Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружен. В терробороне боксер Василий Ломаченко".

При этом в своем Instagram Ломаченко опубликовал "Молитву о мире всего мира и просвещении народов земли". Ни слова об агрессоре или поддержке Украины. Василий – просто за мир.

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Александр Усик – 1.7 млн

Чемпион в супертяжелом весе тоже записался в тероборону – в Киеве, где живет в последние годы.

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С начала войны Усик записал несколько роликов. В первом он сообщил, что вернулся домой. Во втором обратился к российскому народу. "Если мы считаем друг друга братьями, не отпускайте своих военных, не воюйте с нами". И обратился к Путину с призывом сесть за стол переговоров. "Мы защищаемся, остановите это, остановите эту войну".

А в третьем ролике Усик перешел на украинский. "Я горжусь, что я УКРАИНЕЦ", – подписал его чемпион.

Александр Зинченко – 1.6 млн

Футболист Манчестер Сити очень активен в соцсетях. Он много пишет в поддержку Украины на украинском, английском и русском (чтобы было понятно российским "коллегам") языках.

"Моя країна належить українцям і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні".

Андрей Шевченко – 1.1 млн

Легендарный футболист и экс-тренер сборной Украины обращался к итальянцам с табло стадиона Сан-Сиро перед матчем Милан – Интер. Собирает деньги для организации помощи украинцам.

"Рано вранці почалася повномасштабна війна ініційована Росією. Мій народ і моя сім'я наражаються на небезпеку. Україна та її населення хочуть миру і територіальної цілісності. Будь ласка, я прошу вас підтримати нашу Країну і закликати російський уряд припинити їх агресію і порушення міжнародного права. Ми хочемо тільки миру. Війна не потрібна. Війна – це не відповідь".

Владимир Кличко – 870 тыс.

Кличко-младший поддерживает Украину и своего брата, мэра Киева. Он остался в столице, а сегодня опубликовал видео из киевского метро. Бывший чемпион мира по боксу спустился в подземку поддержать киевлян.

Элина Свитолина – 850 тыс.

Самая успешная теннисистка Украины заявила, что не будет играть против российских и белорусских спортсменов, если тем не запретят использование национальных символов. И заявила, что все призовые будет отправлять на поддержку украинского народа.

"Mоє серце обливається кров'ю…. Ми, украïнцi, просимо підтримку і допомогу всього повномасштабного цивилизованного cвiту... Щиро дякую нашим хлопцем i дiвчата, якi боронять нашу Батьківщину".

Андрей Лунин – 550 тыс.

Вратарь, играющий за мадридский Реал, призывает сделать то, чего так ждут люди в Украине – закрыть небо над нашей страной.

Дарья Белодед – 510 тыс.

"Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо! Росія – держава терорист!", – говорит знаменитая дзюдоистка.

Як за три дні може кардинально змінитися життя. На мою країну напали російські війська, на НАШУ УКРАЇНСЬКУ ТЕРИТОРІЮ. Вони бомблять та позбавляють людей життя. Вони позбавили мене домівки та рідного улюбленого Києва. Люди ховаються в бомбосховищах та метро, жінки там народжують дітей. А скільки людей з маленькими дітьми я вчора побачила на кордоні, голодні без домівок, не знають куди їм бігти, щоб врятувати себе та своїх діточок. Хіба, на це ми заслуговуємо? Тварі та нелюди! Ми ніколи вам цього не пробачимо, ви будете жити з цим соромом, ваші діти будуть жити с цим соромом. Вас ненавидить весь світ!

Але, ми – український народ, згуртовані, ми разом і один за одного до кінця! Я хочу виразити неймовірну вдяку ЗСУ,дякую вам,що захищаєте нас, що боретесь до кінця і відстоююте наше життя і незалежність! Ви-герої! Знайте, що ми з вами до кінця. Свого не віддамо! Слава Україні!!!

Алексей Торохтий – 470 тыс.

Тяжелоатлет призывает россиян остановить своего президента и подчеркивает, что наша армия и народ защищают свой дом.

В 2014 году, боевой снаряд на Донбассе убил моего отца. Третий день подряд, летят новые снаряды и заезжает военная техника, принося боль и разрушение моей стране и моему Народу. Путин – ты убийца!

Я бы хотел чтобы меня услышали в России! Россияне, лучшее что вы еще можете сделать, конечно если вы еще в сознании, остановите своего президента! Иначе тысячи смертей обернуться в сотни тясяч... с обеих сторон.

Нам не нужна ваша "помощь", мы хотим сами вершить свою судьбу. Мы победим и защитим нашу страну, ведь мы на своей земле! Наша армия и народ защищает свой дом, а это значит что правда на нашей стороне!

P.S. Я разговариваю на русском, а моя жена на украинском. Нас никто и никогда не ущемлял из-за языка. Повторю еще раз, нас не нужно "спасать", начните лучше спасать себя, только реально.

Марина Бех – 420 тыс.

Дорогі мої підписники, прихильники і вболівальники!

Моє мовчання в інстаграм дехто розцінив як бездіяльність. Натомість хочу чітко розставити пріоритети! Настав час не тільки постів, а і Дій! Мій дім, мої статки, мої дії це моя зброя і моя допомога іншим!

Останню добу ми приймаємо людей і наш дім відкритий для допомоги. Наша допомога полягає в тому, що ми маємо подбати про ближнього, сусіда, того, хто потребує цієї допомоги, і при всьому тому не вважаю що свої дії потрібно виставляти заради похвали і популізації. Якщо кожен на місці допоможе хоча б одній людині, то все буде УКРАЇНА‼️

Ми єдині! Ми сила! Ми Україна!