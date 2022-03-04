Спортсмени – про війну: що пишуть найпопулярніші українські атлети

Ломаченко та Усик вступили в тероборону, Володимир Кличко залишився у Києві та допомагає брату, Шевченко та Світоліна збирають гроші для допомоги Україні

Відомі українські спортсмени – з народом України / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія вторглася в Україну і розпочала безпрецедентні бойові дії та обстріл міст на нашій території. Що в цей час пишуть у соціальних мережах найвідоміші українські спортсмени? Ми оновили рейтинг популярності за підписниками в Instagram і подивилися, як вони відреагували на дії агресора.

Рейтинг Наші спортсмени в Instagram 1 Василь Ломаченко Василь Ломаченко 2154К 2 Олександр Усик Олександр Усик 1725К 3 Олександр Зінченко Олександр Зінченко 1639К 4 Андрій Шевченко Андрій Шевченко 1106К 5 Володимир Кличко Володимир Кличко 871К 6 Еліна Світоліна Еліна Світоліна 859К 7 Андрій Лунін Андрій Лунін 520К 8 Дар'я Білодід Дар'я Білодід 493К 9 Олексій Торохтій Олексій Торохтій 434К 10 Марина Бех Марина Бех 420К

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Василь Ломаченко – 2.1 млн підписників

Боксер записався до тероборони. Щоправда, повідомлення про це було не в його соцмережах, а на сторінці Lomus. Цитуємо: "Білгород-Дністровський батальйон територіальної оборони сформований та озброєний. У теробороні боксер Василь Ломаченко".

При цьому у своєму Instagram Ломаченко опублікував "Молитву про мир усього світу та освіту народів землі". Ні слова про агресора чи підтримку України. Василь – просто за мир.

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Олександр Усик – 1.7 млн

Чемпіон у надважкій вазі теж записався в тероборону – у Києві, де живе останніми роками.

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З початку війни Усик записав кілька роликів. У першому він повідомив, що повернувся додому. У другому звернувся до російського народу. "Якщо ми вважаємо один одного братами, не відпускайте своїх військових, не воюйте з нами". І звернувся до Путіна із закликом сісти за стіл переговорів. "Ми захищаємось, зупиніть це, зупиніть цю війну".

А у третьому ролику Усик перейшов на українську. "Я пишаюся, що я УКРАЇНЕЦЬ", – підписав його чемпіон.

Олександр Зінченко – 1.6 млн

Футболіст Манчестер Сіті дуже активний у соцмережах. Він багато пише на підтримку України українською, англійською та російською (щоб було зрозуміло російським "колегам") мовами.

"Моя країна належить українцям і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні".

Андрій Шевченко – 1.1 млн

Легендарний футболіст та екстренер збірної України звертався до італійців із табло стадіону Сан-Сіро перед матчем Мілан – Інтер. Збирає гроші для організації допомоги українцям.

"Рано вранці почалася повномасштабна війна ініційована Росією. Мій народ і моя сім'я наражаються на небезпеку. Україна та її населення хочуть миру і територіальної цілісності. Будь ласка, я прошу вас підтримати нашу Країну і закликати російський уряд припинити їх агресію і порушення міжнародного права. Ми хочемо тільки миру. Війна не потрібна. Війна – це не відповідь".

Володимир Кличко – 870 тис.

Кличко-молодший підтримує Україну та свого брата, мера Києва. Він залишився у столиці, а сьогодні опублікував відео із київського метро. Колишній чемпіон світу з боксу спустився у підземку підтримати киян.

Еліна Світоліна – 850 тис.

Найуспішніша тенісистка України заявила, що не гратиме проти російських та білоруських спортсменів, якщо тим не заборонять використання національних символів. І заявила, що всі призові надсилатиме на підтримку українського народу.

"Моє серце обливається кров'ю…. Ми, українці, просимо підтримки і допомоги всього повномасштабного цивілізованого світу... Щиро дякую нашим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу Батьківщину".

Андрій Лунін – 550 тис.

Голкіпер, котрий грає за мадридський Реал, закликає зробити те, чого так чекають люди в Україні – закрити небо над нашою країною.

Дар'я Білодід – 510 тис.

"Ніколи не забудемо, ніколи не простимо! Росія – держава терорист!", – каже знаменита дзюдоїстка.

Як за три дні може кардинально змінитись життя. На мою країну напали російські війська, на НАШУ УКРАЇНСЬКУ ТЕРИТОРІЮ. Вони бомблять та лишають людей життя. Вони лишили мене домівки та рідного улюбленого Києва. Люди ховаються у бомбосховищах та метро, жінки там народжують дітей. А скільки людей з маленькими дітьми я вчора побачила на кордоні, голодні без домівок, не знають куди їм бігти, щоби врятувати собі та своїх діточок. Хіба, цього ми заслуговуємо? Тварі та нелюди! Ми ніколи вам цього не простимо, ви будете жити з цим сорому, ваші діти будуть жити з цим сорому. Вас ненавидить увесь світ!

Але, ми – український народ, згуртовані, ми разом і один за одного до кінця! Я хочу виразити неймовірну дяку ЗСУ, дякую вам, що захищаєте нас, що боретесь до кінця і відстоюєте наше життя і незалежність! Ви-герої! Знайте, що ми з вами до кінця. Свого не віддамо! Слава Україні!!!

Олексій Торохтій – 470 тис.

Важкоатлет закликає росіян зупинити свого президента і наголошує, що наша армія та народ захищають свій дім.

У 2014 році бойовий снаряд на Донбасі вбив мого батька. Третій день поспіль, летять нові снаряди та заїжджає військова техніка, завдаючи біль та руйнування моїй країні та моєму Народу. Путін – ти вбивця!

Я б хотів, щоб мене почули в Росії! Росіяни, найкраще, що ви ще можете зробити, звичайно якщо ви ще у свідомості, зупиніть свого президента! Інакше тисячі смертей обернуться на сотні тисяч... з обох боків.

Нам не потрібна ваша "допомога", ми хочемо самі вершити свою долю. Ми переможемо та захистимо нашу країну, адже ми на своїй землі! Наша армія і народ захищає свій дім, а це означає, що правда на нашому боці!

P.S. Я розмовляю російською, а моя дружина українською. Нас ніхто і ніколи не утискав за мову. Повторю ще раз, нас не потрібно "рятувати", почніть краще рятувати себе, лише реально.

Марина Бех – 420 тис.

Дорогі мої підписники, шанувальники і вболівальники!

Моє мовчання в інстаграм дехто розцінив як бездіяльність. Натомість хочу чітко розставити пріоритети! Настав час не тільки постів, а і Дій! Мій дім, мої статки, мої дії це моя зброя і моя допомога іншим!

Останню добу ми приймаємо людей і наш дім відкритий для допомоги. Наша допомога полягає в тому, що ми маємо подбати про ближнього, сусіда, того, хто потребує цієї допомоги, і при всьому тому не вважаю що свої дії потрібно виставляти заради похвали і популізації. Якщо кожен на місці допоможе хоча б одній людині, то все буде УКРАЇНА‼️

Ми єдині! Ми сила! Ми Україна!