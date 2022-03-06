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Тимощук уперше відреагував на війну Росії проти України – краще б мовчав (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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6 березня, 08:53
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Ексгравець збірної України вирішив прикритися санкціями проти Росії та уникнути обов'язку платити аліменти колишній дружині
Надія Навроцька та Анатолій Тимощук
Надія Навроцька та Анатолій Тимощук / Фото: Facebook

Вже 11 день триває війна Росії проти України. Армія окупанта бомбить наші міста й вбиває мирне населення під виглядом "воєнної операції".

Війна стала причиною від'їзду багатьох українців з Росії. Ярослав Ракицький розірвав контракт із Зенітом, а Андрій Воронін попрощався з московським Динамо та полетів до Німеччини.

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Щоправда, є й українці, які воліють ігнорувати війну. Асистент головного тренера Зеніту Анатолій Тимощук досі не відреагував на дії пропутінських фашистів на території його Батьківщини.

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І ось нарешті уродженець Луцька порушив мовчання, хоча, можливо, краще б він мовчав і надалі... В інтернет потрапило фото заяви адвоката Тимощука, в якій він відмовляється платити аліменти своїй колишній дружині Надії Навроцькій.

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Письмо адвоката Анатолия Тимощука

Причина – санкції, накладені на Росію внаслідок військових злочинів на території України. Зазначимо, що Анатолій був одружений з Надією до 2016 року, а у 2010 у сімейства з'явилася пара близнючок – Ноа та Міа. Обидві вони разом із мамою проживають у Мюнхені.

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Тимощук продан женой за 13 миллионов – откровения Надежда Навроцкая – Новости футбола | Футбол Сегодня

2017 року після закінчення ігрової кар'єри Тимощук вирішив увійти до тренерського штабу Зеніту. Також він одружився з російською художницею Анастасією Клімовою, у них теж народилося дві доньки.

Анастасия Климова

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов.

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
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Знаменитий тенісист повернувся до України та вступив до тероборони Києва. "Путін, ми танцюватимемо на твоїй могилі!" - Стаховський.
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Позивний “Каракурт”. У бою за Гостомель загинув Герой України капітан Валерій Чибінєєв. Був командиром роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, обороняв Донецький аеропорт, Авдіївку, визволяв Лиман. Зірку Героя отримав 2016-го. На його честь пропонують назвати одну з вулиць Гостомеля.

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