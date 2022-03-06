Тимощук уперше відреагував на війну Росії проти України – краще б мовчав (фото)

Ексгравець збірної України вирішив прикритися санкціями проти Росії та уникнути обов'язку платити аліменти колишній дружині

Надія Навроцька та Анатолій Тимощук / Фото: Facebook

Вже 11 день триває війна Росії проти України. Армія окупанта бомбить наші міста й вбиває мирне населення під виглядом "воєнної операції".

Війна стала причиною від'їзду багатьох українців з Росії. Ярослав Ракицький розірвав контракт із Зенітом, а Андрій Воронін попрощався з московським Динамо та полетів до Німеччини.

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Щоправда, є й українці, які воліють ігнорувати війну. Асистент головного тренера Зеніту Анатолій Тимощук досі не відреагував на дії пропутінських фашистів на території його Батьківщини.

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І ось нарешті уродженець Луцька порушив мовчання, хоча, можливо, краще б він мовчав і надалі... В інтернет потрапило фото заяви адвоката Тимощука, в якій він відмовляється платити аліменти своїй колишній дружині Надії Навроцькій.

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Причина – санкції, накладені на Росію внаслідок військових злочинів на території України. Зазначимо, що Анатолій був одружений з Надією до 2016 року, а у 2010 у сімейства з'явилася пара близнючок – Ноа та Міа. Обидві вони разом із мамою проживають у Мюнхені.

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2017 року після закінчення ігрової кар'єри Тимощук вирішив увійти до тренерського штабу Зеніту. Також він одружився з російською художницею Анастасією Клімовою, у них теж народилося дві доньки.