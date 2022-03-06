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Тимощук впервые отреагировал на войну России против Украины – лучше бы молчал (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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6 марта, 08:53
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Экс-игрок сборной Украины решил прикрыться санкциями против России и избежать обязанности платить алименты бывшей жене
Надежда Навроцкая и Анатолий Тимощук
Надежда Навроцкая и Анатолий Тимощук / Фото: Facebook

Уже 11-ый день продолжается война России против Украины. Армия оккупанта бомбит наши города и убивает мирное население под видом "военной операции".

Война стала причиной отъезда многих украинцев из России. Ярослав Ракицкий расторг контракт с Зенитом, а Андрей Воронин попрощался с московским Динамо и улетел в Германию.

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Правда, есть и украинцы, которые предпочитают игнорировать войну. Ассистент главного тренера Зенита Анатолий Тимощук до сих пор никак не отреагировал на действия пропутинских фашистов на территории его Родины.

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И вот наконец-то уроженец Луцка нарушил молчание, хотя, возможно, лучше бы он молчал и дальше... В интернет попало фото заявления адвоката Тимощука, в котором он отказывается платить алименты своей бывшей жене Надежде Навроцкой.

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Письмо адвоката Анатолия Тимощука

Причина – санкции, наложенные на Россию вследствие военных преступлений на территории Украины. Отметим, что Анатолий был женат на Надежде до 2016 года, а в 2010-ом у семейства появилась пара близняшек – Ноа и Миа. Обе они вместе с мамой проживают в Мюнхене.

Тимощук продан женой за 13 миллионов – откровения Надежда Навроцкая – Новости футбола | Футбол Сегодня

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В 2017 году после окончания игровой карьеры Тимощук решил войти в тренерский штаб Зенита. Также он женился на российской художнице Анастасии Климовой, с которой у него также родились две дочери.

Анастасия Климова

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легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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Сергей Стаховский
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