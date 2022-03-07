Збірна України може замінити окупанта на Євро-2022

В УЄФА обговорюють заміну жіночої збірної Росії з футболу на чемпіонаті Європи-2022

Жіноча збірна України з футболу може стати учасником Євро-2022 / Фото: The Telegraph, УАФ, Колаж: Сьогодні

24 лютого 2022 року російські війська віроломно напали на мирну Україну. Міжнародна спортивна спільнота відреагувала на агресію путінського режиму і вже застосувало низку санкцій до збірних та команд окупанта.

Не оминули санкції і жіночу збірну Росії з футболу, яку відсторонили від участі у Євро-2022. За словами президента УЄФА Александера Чеферіна, місце команди країни-агресора може посісти одна зі збірних, які не пройшли плей-оф. Серед можливих учасників є жіноча збірна України з футболу.

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"Я переговорив з директором змагань. Швидше за все, ми проведемо жеребкування серед команд, які були близькими до того, щоб кваліфікуватися у фінальну стадію турніру", – цитує Чеферіна The Telegraph.

Александер Чеферін / Фото: Reuters

Таким чином, на жіночому Євро-2022 може виступити Україна, Португалія чи Чехія.

Нагадаємо, Україна боролася за вихід на Євро-2022 через плей-оф, але поступилася у двоматчевому протистоянні збірній Північної Ірландії.

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Жіноча збірна України з футболу зіграла внічию із Шотландією / Фото: Twitter

Раніше ми повідомляли, що півфінальний поєдинок плей-оф ЧС-2022 Шотландія – Україна буде перенесено з 24 березня на червень.