Тесть экс-игрока Шахтера погиб на войне

Отец супруги Давида Хочолавы с первых дней боевых действий защищал родной Харьков от российских оккупантов

Давид и Юлия / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что осколок российского снаряда убил тренера Шахтера. И вот новая трагедия в "горняцкой" семье. Погиб тесть бывшего игрока донецкого клуба Давида Хочолавы.

Как сообщает сайт Копенгагена, отец жены футболиста был убит защищая Украину от российских войск.

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Давид Хочолава родился в Грузии, где и начинал свою карьеру. Затем переехал в Украину, выступал за одесский Черноморец и донецкий Шахтер. Летом прошлого года перешел в Копенгаген.

В 2020 году Давид женился на харьковчанке Юлии Сидоренко. Как только началась война, Юлия писала в соцсетях, что ее отец защищает родной город от оккупантов.

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