Смішно! Футболіст збірної України блиснув у ролі аніматора

На чужому дні народження бельгійський легіонер Євген Макаренко розсмішив гостей спробою надути кульку, а потім постав в образі балеруна

Євген Макаренко / Фото: Instagram

Колишній гравець київського Динамо Євген Макаренко відомий своїм футбольним універсалізмом. Він здатний зіграти як на позиції лівого захисника, так і центрального півзахисника – причому в другому з цих амплуа виявився вельми корисним для Андрія Шевченка в збірній України.

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Тепер же 29-річний футболіст розкрив публіці ще один талант. Виявляється, з нього вийшов би відмінний аніматор!

Принаймні, такий висновок напрошується з відеороликів, які у себе в Instagram-сторіз виклала дружина Євгена Тетяна. На святі у друзів футболіст був душею компанії, спершу розсмішивши присутніх, нехай і невдалою, але веселою спробою надути кульку.

Євген Макаренко в ролі аніматора Відео: Instagram

А після цього Євген Макаренко ефектно виступив у ролі артиста балету – погодьтеся, сцена за ним просто плаче!

Євген Макаренко в ролі аніматора Відео: Instagram

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Євген Макаренко та його дружина Тетяна

Відзначимо, що права на Євгена Макаренка належать Андерлехту. Але останній сезон він провів в оренді в іншому бельгійському клубі – Кортрейку.

Нагадаємо, Шевченко включив Макаренка до списку 36 гравців збірної, які готуватимуться до фінальної частини Євро.