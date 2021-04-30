Шевченко покликав і Буяльського: розширений склад збірної України на Євро-2020

Головний тренер національної команди назвав список з 35 чоловік, які будуть готуватися до чемпіонату Європи з футболу-2020 цього літа. Є і троє дебютантів

Андрій Шевченко розмовляє з Малиновським і Зінченком / Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив розширений список кандидатів на збір, за підсумками якого визначиться склад "синьо-жовтих" для участі у фінальному турнірі Євро-2020. У список наставника потрапили 35 виконавців. Раніше ми писали, що Зінченка і Луніна у збірній України чекатимуть довго.

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Більшість претендентів на поїздку на Євро-2020 – гравці українських клубів, а також два легіонери, Олександр Зубков з угорського Ференцвароша та Євген Макаренко з бельгійського Кортрейка, – приїдуть у розташування збірної 15 травня. В цей день команда почне підготовчий збір в Харкові. Решта вісім представників іноземних клубів приєднуватися до збірної після завершення клубних сезонів.

Збірна України / Фото: Reuters

Нових імен в розширеному списку три. Це півзахисники Богдан Ледньов з київського Динамо, Георгій Судаков з донецького Шахтаря і Артем Бондаренко з Маріуполя. Для гравців це перший виклик до збірної. Третій раз отримав виклик захисник "гірників" Віктор Корнієнко, який двічі травмувався напередодні зборів. Запросив Шевченко і півзахисника Динамо Віталія Буяльського.

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Розширений склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Георгій Бущан (Динамо), Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Іспанія). Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (всі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгія).

Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (всі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгія). Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (всі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков, Богдан Ледньов (всі – Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Малиновський, Віктор Коваленко (обидва – Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія).

Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (всі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков, Богдан Ледньов (всі – Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Малиновський, Віктор Коваленко (обидва – Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія). Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1), Артем Бесєдін (Динамо).

Перший контрольний поєдинок на підготовчому зборі збірна України проведе 23 травня: товариська зустріч з Бахрейном відбудеться в Харкові.

Ми також повідомляли, що захисник збірної України розірвав зв'язки і не допоможе на Євро-2020.

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Нагадаємо, що Євро-2020 мало відбутися в минулому році, однак через пандемію коронавірусу турнір перенесли на літо 2021 року. Матчі пройдуть з 11 червня по 11 липня. Україна почне 13 червня в Амстердамі матчем з Нідерландами.