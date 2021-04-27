Шевченко повезе на Євро 26 футболістів замість 23-х. Нові поступки УЄФА

Комітет УЄФА у справах національних збірних прийняв рішення розширити заявку команд під час чемпіонату і трохи полегшити життя тренерам

Євро-2020 / Фото: Getty Images

На футбольному Євро-2020, який відбудеться цього літа, вирішили розширити заявку команд. Тепер до списку гравців, які зможуть зіграти на чемпіонаті Європи, можна буде внести 26 футболістів замість стандартних 23-х. Раніше захисник збірної України розірвав зв'язки і не допоможе на Євро-2020.

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Як повідомляє The Times, комітет УЄФА у справах національних збірних прийняв таке рішення через наслідки пандемії коронавірусу. Розширена заявка дозволить командам бути більш гнучкими в плані вибору складу в разі зараження членів збірної під час турніру.

Збірна України / Фото: УАФ

Нагадаємо, що Євро-2020 має відбутися в минулому році, однак через пандемію коронавірусу турнір перенесли на літо 2021 року. Матчі пройдуть з 11 червня по 11 липня.

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Тим часом збірна України знайшла собі базу перед Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка проведуть контрольні матчі в травні і червні.

Однак моторошну травму отримав Жуніор Мораес. Форвард Шахтаря тепер пропустить Євро-2020.

Ми також повідомляли, що УЄФА залишив Євро-2020 в Іспанії. Матчі чемпіонату Європи перенесли з Більбао до Севільї. Таке рішення було прийнято після того, як влада Більбао не змогли гарантувати присутність глядачів на стадіоні.

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