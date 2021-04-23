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УЄФА залишив Євро-2020 в Іспанії: хто замінить Більбао

23 квітня, 12:05

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Матчі чемпіонату Європи перенесли з Більбао в Севілью. Таке рішення було прийнято після того, як влада Більбао не змогла гарантувати присутність глядачів на стадіоні

Севілья прийме матчі Євро-2020 замість Більбао, який позбувся права приймати матчі чемпіонату Європи, так як місцева влада не змогла гарантувати допуск глядачів на трибуни "Сан-Мамеса" через пандемію коронавірусу.

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Поки офіційно про таку рокіровку не повідомили, але журналіст Reuters Річард Мартін в Twitter стверджує, що це вже вирішене питання. УЄФА має опублікувати остаточний список міст Євро-2020 протягом дня.

У Севільї повинні пройти три матчі групового етапу за участю збірної Іспанії і ще один матч 1/8 фіналу турніру. Іспанія виступає в групі Е зі Швецією, Польщею і Словаччиною.

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Очікується, що місцем проведення турніру стане стадіон "Ла Картуха" місткістю 60 000 чоловік, який в цьому році приймав два фінали Кубка Іспанії і фінал Суперкубка Іспанії.

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Тим часом збірна України знайшла собі базу перед Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка проведуть контрольні матчі в травні і червні.

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стадіон Євро-2020

Джерело: Сегодня|Спорт

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