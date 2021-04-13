Збірна України знайшла собі базу перед Євро-2020

Після закінчення чемпіонату України на наших уболівальників чекає футбольне Євро. Перед офіційними матчами збірна України проведе кілька товариських. Сьогодні стало відомо, що "синьо-жовті" визначилися з базою – нею стане Харків.
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Заяву в коментарі новинам на телеканалі "Футбол" зробив в. о. міського голови Ігор Терехов:
"Я звернувся до Павелка, щоб базовим містом для збірної України був Харків. Ми про це домовилися. Так що наступні матчі будемо грати в Харкові".
Раніше повідомляли, що підопічні Андрія Шевченка 23 травня зустрінуться з Бахрейном на стадіоні "Металіст". Чи будуть тут приймати і команди Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня), поки що точно залишається невизначеним. Чекаємо реакції на слова Терехова глави УАФ Андрія Павелка.
Стадіон "Металіст" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Нагадаємо, на чемпіонаті Європи наша збірна стартує в Амстердамі зустріччю з Нідерландами 13 червня. Уже відомо, що українських уболівальників на Євро-2020 пустять без карантину.
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