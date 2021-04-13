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Збірна України знайшла собі базу перед Євро-2020

13 квітня, 16:02

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Підопічні Андрія Шевченка проведуть контрольні матчі в травні і червні на харківському стадіоні "Металіст", домовився президент УАФ Андрій Павелко

Після закінчення чемпіонату України на наших уболівальників чекає футбольне Євро. Перед офіційними матчами збірна України проведе кілька товариських. Сьогодні стало відомо, що "синьо-жовті" визначилися з базою – нею стане Харків.

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Заяву в коментарі новинам на телеканалі "Футбол" зробив в. о. міського голови Ігор Терехов:

"Я звернувся до Павелка, щоб базовим містом для збірної України був Харків. Ми про це домовилися. Так що наступні матчі будемо грати в Харкові".

Раніше повідомляли, що підопічні Андрія Шевченка 23 травня зустрінуться з Бахрейном на стадіоні "Металіст". Чи будуть тут приймати і команди Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня), поки що точно залишається невизначеним. Чекаємо реакції на слова Терехова глави УАФ Андрія Павелка.

Стадіон "Металіст"
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Стадіон "Металіст" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи наша збірна стартує в Амстердамі зустріччю з Нідерландами 13 червня. Уже відомо, що українських уболівальників на Євро-2020 пустять без карантину.

Дивіться, як збірна України зіграла внічию з Казахстаном у відборі на ЧС-2022:

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