Все вирішує Шевченко: кому і скільки преміальних дістається в збірній України

За успіх в кваліфікації чемпіонату Європи гравці отримали від 100 тисяч доларів

Днями підняли питання про те, скільки футболісти збірної України отримують за матчі. Зокрема, Роман Яремчук розповів про премії в збірній: за перемогу над Роналду – трикімнатна квартира в Києві.

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Детальніше сьогодні на цю тему висловився телеведучий Олександр Денисов в програмі на YouTube-каналі Великий футбол:

"Президент УАФ Андрій Павелко питання премій повністю довірив Андрію Шевченку. Тільки він визначає, хто і скільки отримає... Візьмемо для прикладу гроші за відбірковий цикл на Євро-2020. Всі суми – білі, всі гравці і тренерський штаб заплатили податки в бюджет України. Роман Яремчук оцінив призові в трикімнатну квартиру в Києві. Але Київ – місто велике, райони тут різні. В елітних "Новопечерських Липках" трикімнатну квартиру за цю суму не купиш, а от на Лук'янівці – цілком можна".

І уточнив про конкретні суми в іноземній валюті:

"У Лізі націй це суми в районі 50 тисяч у. о. На футболіста за весь цикл. У відборі на Євро або ЧС цифри більше – від 100 тисяч доларів. Цю суму обумовлює головний тренер збірної. За Шевченка бонуси в збірній стали системними. Найголовніше – потрапити в збірну, і бонуси точно будуть. Розмір залежатиме від того, наскільки добре і системно футболіст бере участь у матчах".

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