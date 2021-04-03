За перемогу над Роналду – трикімнатна квартира в Києві: Яремчук – про премії в збірній

Основний нападник збірної України Роман Яремчук відкрив завісу над фінансовим заохоченням футболістів головної команди України.

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За словами 25-річного форвард Гента, збірники отримали серйозні премії за потрапляння до фінальної частини Євро. Пряму путівку туди, нагадаємо, принесла домашня перемога над чинними чемпіонами Європи португальцями з Кріштіану Роналду в складі.

"Гол у ворота Португалії і матч з ними – найбільш пам'ятний в моїй історії. Така перемога і така підтримка. Енергетика була неймовірна, такого ніколи не відчував. Гол був такий собі, але дуже корисний. Були преміальні, за них можна купити трикімнатну квартиру в Києві. Команду не образили, преміальні були хороші і заслужені", – зазначив Роман Яремчук в інтерв'ю BurBuzz

Огляд матчу Україна – Португалія (2:1)

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Роман Яремчук / Фото: Reuters

"Виграти Євро? Хіба якщо все ідеально складеться", – додав Яремчук

Нагадаємо, суперниками України у фінальній частині Євро з 13 по 21 червня будуть Нідерланди, Північна Македонія й Австрія.

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Додамо, що гол Яремчука в останньому матчі збірної не допоміг Україні обіграти Казахстан (1:1).

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