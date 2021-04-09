Скільки глядачів зможуть відвідати матчі Євро-2020. Назва точна цифра

Сьогодні УЄФА оголосив, що Євро-2020 пройде з глядачами на трибунах. Вісім міст погодилися прийняти уболівальників.
Заповнюваність стадіонів буде різною.
- Будапешт (65 000) – 100%
- Баку (70 000) – 50%
- Санкт-Петербург (61 000) – 50%
- Амстердам (53 000) – від 25% до 33%
- Бухарест (55 000) – від 25% до 33%
- Глазго (51 000) – від 25% до 33%
- Копенгаген (52 000) – від 25% до 33%
- Лондон (90 000) – 25%
Решта міста – Мюнхен, Рим, Більбао і Дублін – повинні до 19 квітня надати інформацію щодо можливості прийняти уболівальників. Після цього УЄФА прийме остаточне рішення про проведення ігор першості континенту в цих містах.
Раніше ми повідомляли, що Дублін можуть позбавити права приймати матчі Євро-2020. Потім прийшло повідомлення з Італії. Місцева влада не готове пускати вболівальниківна трибуни. А в Римі заплановано відкриття Євро-2020.
Ірландію і Італію підтримала Іспанія. Королівська федерація футболу Іспанії не вважає за можливе проведення матчів чемпіонату Європи в Більбао в присутності глядачів.
Нагадаємо, що збірна України на груповому етапі зіграє в Амстердамі і Бухаресті.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк