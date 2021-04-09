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Скільки глядачів зможуть відвідати матчі Євро-2020. Назва точна цифра

9 квітня, 20:56

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Будапешт готовий до повної заповнюваності трибун

Сьогодні УЄФА оголосив, що Євро-2020 пройде з глядачами на трибунах. Вісім міст погодилися прийняти уболівальників.

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Заповнюваність стадіонів буде різною.

  • Будапешт (65 000) – 100%
  • Баку (70 000) – 50%
  • Санкт-Петербург (61 000) – 50%
  • Амстердам (53 000) – від 25% до 33%
  • Бухарест (55 000) – від 25% до 33%
  • Глазго (51 000) – від 25% до 33%
  • Копенгаген (52 000) – від 25% до 33%
  • Лондон (90 000) – 25%

Решта міста – Мюнхен, Рим, Більбао і Дублін – повинні до 19 квітня надати інформацію щодо можливості прийняти уболівальників. Після цього УЄФА прийме остаточне рішення про проведення ігор першості континенту в цих містах.

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Раніше ми повідомляли, що Дублін можуть позбавити права приймати матчі Євро-2020. Потім прийшло повідомлення з Італії. Місцева влада не готове пускати вболівальниківна трибуни. А в Римі заплановано відкриття Євро-2020.

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Ірландію і Італію підтримала Іспанія. Королівська федерація футболу Іспанії не вважає за можливе проведення матчів чемпіонату Європи в Більбао в присутності глядачів.

Нагадаємо, що збірна України на груповому етапі зіграє в Амстердамі і Бухаресті.

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