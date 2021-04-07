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Євро-2020 можуть не відкрити в Римі. Італія ігнорує вимоги УЄФА

7 квітня, 23:09

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Італійці не збираються пускати глядачів на трибуни

Ми повідомляли, що Дублін можуть позбавити права приймати матчі Євро-2020. Тепер під питанням і Рим.

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Науково-технічний комітет Італії (CTS) заявив, що країна поки не готова гарантувати мінімальну кількість уболівальників на матчах чемпіонату Європи-2020.

"Беручи до уваги поточну епідеміологічну ситуацію, інтенсивність вірусної циркуляції, рівень завантаженості лікарень і обмежену можливість визначити рівень цих показників у другій половині червня, неможливо дати висновок на цей момент", – йдеться в повідомленні CTS.

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У Римі повинні пройти три матчі групового турніру, а також поєдинок 1/4 фіналу. Більш того, в Римі запланований матч відкриття Євро-2020 між збірними Італії та Туреччини.

Раніше ми писали, що УЄФА забере Євро-2020 у тих міст, які не погодяться пускати на трибуни уболівальників. На думку УЄФА, чемпіонат Європи обов'язково повинен пройти з глядачами.

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Євро-2020

Джерело: СЕ

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