Одне з міст може втратити Євро-2020: хто стане невдахою

Дублін можуть позбавити права приймати матчі Євро-2020. Футбольна асоціація Ірландії після консультацій з урядом не змогла дати УЄФА гарантії, що на трибуни зможуть повернутися вболівальники.

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Раніше FAI заявляла, що залишиться місцем проведення змагань тільки в тому випадку, якщо зможе гарантувати допуск уболівальників, пише BBC.

Решта міст представили свої плани щодо кількості глядачів у середу. Раніше ми писали, що матчі України на Євро-2020 точно пройдуть з глядачами. Наша команда не залишиться без підтримки на груповому етапі чемпіонату Європи.

Раніше ми писали, що УЄФА забере Євро-2020 у тих міст, які не погодяться пускати на трибуни уболівальників. На думку УЄФА, чемпіонат Європи обов'язково повинен пройти з глядачами.

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